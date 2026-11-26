Así se mueve el rating de la televisión colombiana: Caracol domina la audiencia y MasterChef Celebrity sigue dando pelea por RCN.

Masterchef Celebrity Colombia | Canal RCN.

La lucha por el rating de la televisión colombiana continúa teniendo a Caracol Televisión como el gran líder de audiencia, manteniendo su dominio en los primeros lugares del ranking. Sin embargo, RCN también logra dar pelea y encuentra en MasterChef Celebrity Colombia uno de sus principales aliados, pues el reality gastronómico sigue firme dentro del top 5 de los programas más vistos del país. Así, la competencia entre los dos canales privados continúa moviendo las cifras de sintonía en Colombia.

Rating en Colombia del 25 de noviembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 15,42% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,56% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 10,25% ¿En qué lío me metí? – Caracol TV | 9,13% Masterchef Celebrity – RCN | 7,92% Ciudad Lejana – Caracol TV | 6,64% Noticias Caracol AM – Caracol TV | 6,14% Ana de Nadie – RCN | 5,83% Alas Rotas – Caracol TV | 5,73% Destinos Cruzados – Caracol TV | 5,66%

Programación de fútbol para este jueves, 26 de noviembre de 2026

10:30 a. m. | Kairat vs. Mjällby | UEFA Conference League.

Kairat vs. Mjällby | UEFA Conference League. 12:45 p. m. | Beşiktaş vs. Hapoel Be’er Sheva | UEFA Europa League.

| Beşiktaş vs. Hapoel Be’er Sheva | UEFA Europa League. 12:45 p. m. | Celta de Vigo vs. AFC Bournemouth | UEFA Europa League.

| Celta de Vigo vs. AFC Bournemouth | UEFA Europa League. 12:45 p. m. | Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen | UEFA Europa League.

| Dinamo Zagreb vs. Bayer Leverkusen | UEFA Europa League. 12:45 p. m. | Olympiakos Piraeus vs. Milan | UEFA Europa League.

| Olympiakos Piraeus vs. Milan | UEFA Europa League. 12:45 p. m. | Olympique Marseille vs. Levski Sofia | UEFA Europa League.

| Olympique Marseille vs. Levski Sofia | UEFA Europa League. 12:45 p. m. | Ajax vs. Thun | UEFA Conference League.

| Ajax vs. Thun | UEFA Conference League. 12:45 p. m. | Brann vs. AGF | UEFA Conference League.

| Brann vs. AGF | UEFA Conference League. 12:45 p. m. | Brighton & Hove Albion vs. CSU Craiova | UEFA Conference League.

| Brighton & Hove Albion vs. CSU Craiova | UEFA Conference League. 12:45 p. m. | Egnatia Rrogozhinë vs. Lincoln Red Imps | UEFA Conference League.

| Egnatia Rrogozhinë vs. Lincoln Red Imps | UEFA Conference League. 6:00 p. m. | São Paulo vs. Remo | Brasileirão.

| São Paulo vs. Remo | Brasileirão. 8:00 p. m. | Pachuca vs. Guadalajara | Liga MX.

| Pachuca vs. Guadalajara | Liga MX. 10:10 p. m. | León vs. Cruz Azul | Liga MX.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias empresas y páginas hacen el respectivo estudio de consumo. Para los productos televisivos, la fuente más confiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina la preferencia de los televidentes. El rating se estipula bajo porcentajes, relacionados directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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