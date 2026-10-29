Municipal libera un mes de frustración con una remontada que castiga a Comunicaciones
Los de Mario Acevedo ganaron cuando más lo necesitaban y volvieron a hundir a los Cremas.
Municipal eligió el clásico para terminar con su peor racha de resultados del Apertura 2026. El equipo de Mario Acevedo remontó y venció 3-1 a Comunicaciones en El Trébol, cortó seis partidos consecutivos sin ganar y llegó a 30 puntos. Una noche que comenzó con otra amenaza de tropiezo terminó convertida en un alivio para los Rojos y su afición.
El último triunfo escarlata había sido el 24 de septiembre, cuando superó 3-0 a Suchitepéquez. Después llegaron cuatro empates y dos derrotas, una secuencia que frenó sus aspiraciones de afirmarse en la cima. Municipal seguía en la pelea por los primeros puestos, pero necesitaba una victoria que respaldara esa posición y detuviera la acumulación de dudas.
Una remontada que cambió la noche en El Trébol
El clásico puso a prueba esa necesidad de reacción. Comunicaciones se adelantó antes del descanso mediante Iván García y obligó a los locales a buscar una respuesta en el complemento. Municipal se marchó al vestuario con el riesgo de extender a siete su racha sin victorias, esta vez frente al rival que más podía agravar el malestar.
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La respuesta tuvo a José Carlos Martínez como protagonista. El delantero empató de penal al minuto 74 y volvió a marcar al 80 para darle vuelta al resultado. Cuatro minutos después, Aubrey David anotó de cabeza y aseguró el 3-1. Municipal convirtió tres goles en diez minutos y transformó la desventaja en una celebración ante su gente.
Mario Acevedo encuentra una respuesta en el momento de mayor exigencia
Después del encuentro, Acevedo destacó la reacción de sus futbolistas y el respaldo de la afición. El entrenador valoró especialmente haber ganado el clásico en medio de un período complejo de resultados y explicó que el cambio de estructura durante el segundo tiempo ayudó a controlar el mediocampo y encontrar espacios para remontar. Su evaluación puso el foco en la respuesta colectiva, además de la contundencia de Martínez.
El triunfo también permitió a Municipal ganar los dos clásicos de la fase regular del Apertura. En la primera vuelta se había impuesto 1-0 en el Cementos Progreso con un gol de Erik López; ahora añadió una remontada en casa. Dos victorias frente a Comunicaciones que adquieren un valor especial dentro de una campaña con altibajos.
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El siguiente desafío será sostener esa respuesta. Los seis partidos anteriores mostraron cuánto le costó al equipo transformar sus esfuerzos en triunfos, y una noche favorable no resuelve por sí sola esa irregularidad. Pero Municipal vuelve a trabajar con tres puntos más y con la confianza que puede darle haber reaccionado ante su máximo rival. El clásico terminó con la espera; ahora los Rojos necesitan que sea el comienzo de una nueva racha.