De McKeon a Lyles: 10 leyendas que brillaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Deportistas como Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez conectan los podios juveniles con las medallas olímpicas; a días de Dakar 2026

Leyendas que brillaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud | Claro Sports

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 reunirán a cerca de 2,700 deportistas del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. La cuarta edición de verano será el primer evento deportivo olímpico celebrado en África y abrirá una nueva oportunidad para conocer a atletas que podrían competir en Los Angeles 2028 o Brisbane 2032. Los antecedentes incluyen campeones y medallistas que participaron en esta competencia durante su formación.

Emma McKeon, Noah Lyles y Fan Zhendong forman parte de quienes ganaron medallas juveniles antes de alcanzar el podio olímpico absoluto. Esa conexión también aparece en los deportes de invierno, con Chloe Kim y Eileen Gu, y en los clavados mexicanos, representados por Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. A dos días del arranque de Dakar 2026, en Claro Sports repasamos diez leyendas que conquistaron los Juegos Olímpicos de la Juventud antes de brillar en la élite.

Emma McKeon

Emma McKeon participó con 16 años en Singapur 2010, donde obtuvo seis medallas: un oro, dos platas y tres bronces. La australiana ganó el relevo femenil de 4×100 metros combinado; fue segunda en los 100 libre y el relevo mixto de 4×100 libre; y terminó tercera en los 50 y 200 libre, además del relevo mixto de 4×100 combinado.

Su balance en Juegos Olímpicos absolutos llegó a 14 preseas: seis de oro, tres de plata y cinco de bronce. Consiguió cuatro en Rio 2016, siete en Tokyo 2020 y tres en Paris 2024, resultados que la convirtieron en la deportista más condecorada de Australia en esta competencia. En noviembre de 2024 anunció su retiro de la natación, después de disputar tres ediciones olímpicas.

Kaylee McKeown

Kaylee McKeown llegó a Buenos Aires 2018 con experiencia en el Mundial de Natación y los Juegos de la Commonwealth. A los 17 años consiguió cuatro medallas juveniles: oro en los 50 metros dorso, plata en los 100 dorso y el relevo femenil de 4×100 combinado, además de bronce en los 200 dorso. Sus resultados abarcaron las tres distancias individuales de su especialidad.

La australiana sumó después nueve medallas entre Tokyo 2020 y Paris 2024: cinco oros, una plata y tres bronces. En Japón ganó los 100 y 200 metros dorso y el relevo femenil combinado; en Francia repitió los dos títulos individuales. Así se convirtió en la primera persona en defender ambos campeonatos de dorso en ediciones olímpicas consecutivas, mientras amplió su medallero con relevos y los 200 metros combinado individual.

Noah Lyles

Noah Lyles conquistó los 200 metros de Nanjing 2014 con 17 años. El estadounidense registró 20.80 segundos en la final y superó por cuatro décimas al botsuano Baboloki Thebe, quien terminó segundo con 21.20. Ese título juvenil llegó una década antes de su victoria olímpica en los 100 metros, una distancia distinta de aquella en la que obtuvo su primera medalla en esta competencia.

En Tokyo 2020, Lyles ganó el bronce de los 200 metros. Su siguiente participación, en Paris 2024, incluyó el oro de los 100 y otro tercer lugar en los 200. La final del hectómetro se resolvió por cinco milésimas frente al jamaicano Kishane Thompson: ambos recibieron un registro oficial de 9.79 segundos, pero el desglose de 9.784 contra 9.789 determinó al campeón.

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Noah Lyles arrancó en Nanjing 2014 | Reuters

Jordan Díaz

Jordan Díaz ganó el triple salto de Buenos Aires 2018 como representante de Cuba. Con 17 años, registró 17.14 metros en la primera etapa y 17.04 en la segunda, para un acumulado de 34.18 metros bajo el formato de aquella edición. Su participación juvenil antecedió por seis años al título que conseguiría en París, donde compitió por España.

En Paris 2024, Díaz obtuvo el oro con un salto de 17.86 metros en su primer intento de la final. Superó por dos centímetros al portugués Pedro Pichardo, campeón de Tokyo 2020, mientras que el representante de Italia, Andy Díaz, completó el podio con 17.64. El resultado dio a España su primer campeonato olímpico en triple salto.

Fan Zhendong

Fan Zhendong consiguió dos medallas de oro en el tenis de mesa de Nanjing 2014. Como local y con 17 años, derrotó al japonés Yuto Muramatsu por cuatro juegos a dos en la final individual. También ganó el torneo de equipos mixtos junto con Liu Gaoyang, quien había obtenido el campeonato individual femenil de aquella edición.

El jugador chino acumuló cuatro medallas en sus participaciones olímpicas absolutas. En Tokyo 2020 obtuvo el oro por equipos y la plata individual, tras perder la final contra Ma Long. En Paris 2024 ganó ambos torneos: venció al sueco Truls Möregårdh en individuales y repitió el título colectivo con China, para cerrar esa edición con un historial de tres oros y una plata.

Tom Liebscher-Lucz

El alemán Tom Liebscher-Lucz participó en Singapur 2010, la edición inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Obtuvo la plata en kayak individual, dentro de la prueba de velocidad con enfrentamientos directos, conocida como head-to-head. Su medalla juvenil llegó en una embarcación de una plaza, mientras que sus títulos olímpicos posteriores se concentraron en el kayak de cuatro integrantes.

Liebscher-Lucz ganó tres oros consecutivos con Alemania: el primero en K4 de 1,000 metros en Río 2016 y los siguientes en K4 de 500 metros en Tokyo 2020 y Paris 2024. En la final francesa compartió embarcación con Max Rendschmidt, Max Lemke y Jacob Schopf. El equipo superó a Australia por cuatro centésimas y dio continuidad a la serie de títulos alemanes en esta modalidad.

Chloe Kim

Chloe Kim ganó dos oros en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016: uno en halfpipe y otro en slopestyle. La estadounidense tenía 15 años y también fue la abanderada de su delegación en la ceremonia inaugural. Dos años antes no había podido competir en Sochi 2014 porque no cumplía la edad mínima, pese a sus resultados en las pruebas clasificatorias.

Su debut olímpico absoluto llegó en Pyeongchang 2018, donde ganó el halfpipe con 17 años. Defendió ese campeonato en Beijing 2022 y añadió una plata en Milano-Cortina 2026, detrás de la surcoreana Choi Gaon. Con esos resultados, Kim consiguió medallas en tres ediciones consecutivas de los Juegos de Invierno, todas en halfpipe, después de su doble título juvenil en Noruega.

Eileen Gu

Eileen Gu representó a China en Lausanne 2020, donde obtuvo tres medallas en esquí acrobático: oro en halfpipe y big air, además de plata en slopestyle. Tenía 16 años y compitió en las mismas tres pruebas que después integrarían su programa olímpico absoluto. Dos años más tarde, en Beijing 2022, repitió exactamente esa distribución de preseas.

Gu amplió su historial en Milano-Cortina 2026 con el oro de halfpipe y las platas de big air y slopestyle. Así llegó a seis medallas en dos participaciones olímpicas absolutas, tres de cada metal, y se convirtió en la persona con más preseas olímpicas en esquí acrobático. Además, fue la primera mujer en ganar el halfpipe de esquí en dos ediciones consecutivas.

Eileen Gu defendió el título olímpico en Milano Cortina 2026 | Reuters

Alejandra Orozco

Alejandra Orozco siguió una secuencia distinta: ganó una medalla olímpica absoluta antes de competir en los Juegos de la Juventud. En Londres 2012, con 15 años, obtuvo la plata en plataforma de 10 metros sincronizados junto con Paola Espinosa. Ese resultado precedió a su participación en Nanjing 2014, donde volvió al podio en dos pruebas de clavados.

En la competencia juvenil, Orozco ganó el bronce de plataforma individual y el oro de equipos internacionales mixtos junto al noruego Daniel Jensen. Su recorrido posterior incluyó el bronce de plataforma sincronizada con Gabriela Agúndez en Tokyo 2020. La jalisciense completó cuatro participaciones olímpicas absolutas, de Londres 2012 a Paris 2024, con dos medallas en ese nivel y otras dos en los Juegos de la Juventud.

Orozco se subió al podio olímpico en Londres 2012 | FABRICE COFFRINI / AFP

Gabriela Agúndez

Para cerrar el conteo tenemos a Gabriela Agúndez, quien obtuvo el bronce en la plataforma individual de 10 metros de Buenos Aires 2018. La clavadista de Baja California Sur sumó 405.55 puntos y terminó detrás de la china Lin Shan y la ucraniana Sofiia Lyskun. Su medalla juvenil llegó antes del debut olímpico absoluto que tendría en Tokyo 2020, edición disputada en 2021 por el aplazamiento provocado por la pandemia.

En Tokio, Agúndez ganó el bronce sincronizado junto con Orozco, con una calificación de 299.70 puntos, y terminó cuarta en la plataforma individual. Regresó a los Juegos Olímpicos en Paris 2024, donde ocupó el quinto puesto tanto en individuales como en sincronizados. Su trayectoria enlaza el podio juvenil de Buenos Aires con una medalla y cuatro finales en sus dos participaciones olímpicas absolutas.