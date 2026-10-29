Rating Colombia del 28 de octubre de 2026, según CNC: Yo Me Llamo sigue arrasando en las noches

Consulte cómo quedó el rating de la televisión colombiana, según CNC, este miércoles 28 de octubre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Cada vez más crece el porcentaje a favor de Yo Me Llamo, el espacio musical que comanda las noches en Colombia. El reality de Caracol TV ya superó el 16% de audiencia, mientras que MasterChef Celebrity va quedando un poco más relegado. A través de Claro Sports, conozca cómo quedó el rating según el Centro Nacional de Consultoría (CNC) el pasado miércoles.

Rating Colombia del 28 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV – 16.60% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.88% María La Caprichosa – Caracol TV – 10.75% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 10.31% MasterChef Celebrity – RCN TV – 8.38% Ciudad Lejana – Caracol TV – 6.55% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 6.05% Destinos Cruzados – Caracol TV 5-78% Alas Rotas – Caracol TV – 5.63% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.51%

Programación de fútbol para este jueves, 29 de octubre de 2026

2:00 p.m. | Envigado vs Independiente Valle del Cauca | Torneo BetPlay (cuadrangulares).

2:00 p.m. | Boca Juniors de Cali vs Unión Magdalena | Torneo BetPlay (cuadrangulares).

2:45 p.m. | Everton vs Newcastle | Copa de la Liga.

2:45 p.m. | Fiorentina vs Atalanta | Serie A.

3:00 p.m. | Manchester City vs PSG | Champions League Femenina.

4:00 p.m. | Tigres vs Real Cartagena | Torneo BetPlay.

6:00 p.m. | Vasco Da Gama vs Flamengo | Brasileirao.

6:30 p.m.| América de Cali vs Fortaleza | Liga BetPlay.

8:30 p.m. | Atlético Nacional vs Santa Fe | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias empresas dedicadas a puntuar el consumo de productos televisivos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Este cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real, para determinar la preferencia de los televidentes en todo el país.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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