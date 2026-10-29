Comunicaciones se vuelve a chocar: el clásico golpea a Montoya tras una ilusión fugaz

Los Cremas dejaron escapar el Clásico ante Municipal en un cierre de partido para el olvido.

Comunicaciones perdió el Clásico ante Municipal | @CremasOficial

La recuperación de Comunicaciones duró apenas un partido. Después de vencer a Antigua GFC y cortar tres derrotas consecutivas, los Cremas perdieron 3-1 ante Municipal en el clásico 339 y volvieron a quedar frente a los problemas que marcan su Torneo Apertura 2026. El equipo de Roberto Montoya se adelantó en El Trébol, pero recibió tres goles en el tramo final y dejó escapar la oportunidad de darle continuidad a su reacción.

El golpe tiene un peso especial por el rival y por la manera en que se produjo. Comunicaciones llegó al descanso en ventaja gracias al gol de Iván García, pero no pudo sostenerla. José Carlos Martínez cambió el partido con un doblete y Aubrey David completó la remontada escarlata. Del escenario de una segunda victoria consecutiva, los albos pasaron a otra derrota que mantiene abierta la discusión sobre su capacidad para salir del mal momento.

El pedido de Montoya vuelve a quedar bajo examen

Antes del clásico, Montoya había reconocido el desgaste emocional del plantel y solicitado comprensión a los aficionados. “Quiero decirle a la afición que nos tenga paciencia”, expresó después del triunfo ante Antigua. En aquella intervención, el mexicano explicó que sus jugadores estaban estresados y presionados, factores que, según su análisis, afectaban la toma de decisiones dentro del campo.

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El entrenador también había encontrado motivos para confiar en la recuperación: destacó las asociaciones ofensivas y las oportunidades generadas frente a Antigua, e incluso consideró que Comunicaciones pudo ganar por una diferencia mayor. La visita a Municipal era la oportunidad de respaldar esa lectura con otro resultado favorable, pero el clásico terminó mostrando lo difícil que le está resultando al equipo sostener una mejoría.

🏁 FINAL DEL PARTIDO

CSD Municipal 3 – 1 Comunicaciones FC#VamosCremas | #Apertura2026 pic.twitter.com/p0olpjpp2X — Comunicaciones FC (@CremasOficial) October 29, 2026

Cuatro derrotas en cinco partidos y una reacción que no se sostiene

Comunicaciones perdió cuatro de sus últimos cinco encuentros y se quedó con 17 puntos después de 17 jornadas. Su balance en el Apertura es de cinco victorias, dos empates y diez derrotas: perdió más de la mitad de los partidos disputados. El triunfo ante Antigua ofreció un alivio, pero no alcanzó para cambiar esa tendencia.

En El Trébol, el problema quedó concentrado en el cierre. Municipal empató de penal al minuto 74, se adelantó al 80 y sentenció al 84. En diez minutos, Comunicaciones pasó de ganar el clásico a perderlo por dos goles, sin encontrar una respuesta que frenara la remontada de su máximo rival.

Para Montoya, el desafío vuelve a ser convertir una reacción aislada en resultados sostenidos. Su pedido de paciencia ya tenía como contexto una campaña complicada; después del clásico, necesita acompañarlo con soluciones que se reflejen en la cancha. Vencer al líder había abierto una oportunidad para recuperar confianza. La derrota ante Municipal volvió a dejar esa recuperación pendiente.

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