Peloteando, en vivo | Jueves 5 de noviembre

Todas las reacciones del retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal, entrevista exclusiva con Pablo Barrera previo al Pumas vs América y más

Este jueves 5 de noviembre, Peloteando llega con una agenda que conecta el fútbol mexicano con las principales historias internacionales. En Claro Sports repasaremos el anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal, después de más de dos décadas con el combinado luso, además de toda la actualidad rumbo a un nuevo fin de semana de Liga MX y la actividad de los clubes europeos.

Uno de los focos estará en el Pumas vs América, partido que se disputará el fin de semana dentro del Apertura 2026. Tendremos una entrevista exclusiva con Pablo Barrera, exjugador de los universitarios, para analizar el momento de ambos equipos, las claves del encuentro y lo que representa este enfrentamiento en la recta final del torneo.

También revisaremos la baja de Brian Rodríguez, quien se perderá el compromiso frente a Pumas por lesión. La ausencia del atacante modifica las opciones ofensivas del América para uno de los partidos de mayor atención de la jornada, mientras el equipo busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

La Selección Mexicana tendrá un espacio especial ante la proximidad de una nueva convocatoria de Rafael Márquez. Analizaremos el posible regreso de Alexis Vega, los futbolistas que podrían volver al Tricolor y las decisiones que deberá tomar el cuerpo técnico para los próximos compromisos internacionales.

En Europa, repasaremos todo lo que dejó una nueva fecha de la Champions League, con un Real Madrid que continúa con paso perfecto y la participación de Santiago Gimenez, quien aportó una asistencia con Porto. Resultados, mexicanos y el panorama de la fase de liga estarán sobre la mesa.

Además, presentaremos la previa de una nueva jornada de Europa League y Conference League, con partidos que podrán seguirse este jueves a través de Claro Sports Premium. Cristiano Ronaldo, Liga MX, Selección Mexicana y fútbol europeo forman parte de la agenda de este jueves en Peloteando por Claro Sports.