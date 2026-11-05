Tena vuelve a buscar en Aurora antes del Guatemala vs Canadá

Luis Fernando Tena volvió a mirar a Aurora para preparar la serie de Guatemala ante Canadá.

Aurora refuerza a la Selección de Guatemala | @fedefut_oficial

Víctor Urías y Roger Hernández fueron convocados por Luis Fernando Tena al microciclo de la Selección de Guatemala rumbo a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf ante Canadá. Los dos futbolistas de Aurora se suman al delantero Héctor Morales, quien ya había recibido el llamado de la Bicolor días atrás.

La Federación formalizó la convocatoria mediante un comunicado dirigido a la junta directiva del club aurinegro. El período de preparación está programado del 4 al 16 de noviembre de 2026, con sesiones de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Urías y Hernández fueron citados para incorporarse a los entrenamientos desde el miércoles 4.

Aurora suma tres nombres en la preparación de Guatemala

El llamado de Urías y Hernández amplía la presencia del equipo castrense en los trabajos de la selección mayor. El primero en recibir la convocatoria había sido Héctor Morales, referente de Aurora y actual goleador de la Liga Bantrab. Con las nuevas citaciones, Tena tendrá a tres futbolistas del mismo club durante la preparación para enfrentar a Canadá.

Para Urías y Hernández, el microciclo representa una oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico en la antesala de una eliminatoria oficial. La citación corresponde al período de entrenamientos, por lo que su participación en los partidos ante Canadá quedará sujeta a la lista que defina el seleccionador.

Guatemala abrirá la serie en casa, en El Trébol, y disputará la vuelta en Toronto. En la preparación para ese doble compromiso, Aurora ya aporta tres opciones a la Bicolor, con Morales como su principal referencia ofensiva y dos compañeros de club que tendrán la oportunidad de ganarse un lugar.

¿Cuándo juega Guatemala contra Canadá y qué está en juego?

Guatemala recibirá a Canadá el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La vuelta se disputará el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto. El ganador avanzará al Final Four y clasificará directamente a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor deberá buscar su boleto en la ronda preliminar.

Para la Bicolor, el reto será aprovechar el primer partido en casa y llevarse una ventaja a Toronto. La Azul y Blanco tiene un antecedente a su favor: eliminó a Canadá por penales en los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Esta vez, el pase se decidirá en dos encuentros, y el microciclo al que se sumaron los jugadores de Aurora le permitirá a Luis Fernando Tena evaluar opciones antes de definir su lista para la serie.

Canadá convocó a Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan para la eliminatoria, pero su técnico, Jesse Marsch, reconoció que conseguir un buen resultado en Ciudad de Guatemala será difícil. Para la Bicolor, el reto de la ida en El Trébol será aprovechar el respaldo de su afición sin conceder espacios a un rival que cuenta con velocidad por las bandas y capacidad para definir dentro del área.

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