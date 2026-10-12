Rating Colombia del 11 de octubre de 2026, según CNC: domingo de dominio

El domingo siempre trae cambios en la programación habitual y esta vez hubo dominio casi absoluto de uno de los canales.

Capítulo de ‘Los informantes’. – @InformantesTV.

Continuando con las mediciones del rating de la televisión colombiana, el domingo es un día particular por los cambios que suelen presentarse en la programación. Las compañías dedican buena parte del último día de la semana a la investigación y a la proyección de películas. Este 11 de octubre, antes de un lunes festivo, las puntuaciones dejaron amplio dominio por parte de uno de los canales.

Rating en Colombia del 11 de octubre de 2026, según CNC

Los informantes – Caracol TV | 10,60 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,20 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 8,56 % Séptimo día – Caracol TV | 8,31 % Expediente final – Caracol TV | 5,85 % La red – Caracol TV | 5,83 % Masterchef celebrity – RCN | 3,91 % Noticias RCN PRM – RCN | 3,53 % Santa misa – Caracol TV | 3,41 % Cuentos de los hermanos Grimm, parte 3 – Caracol TV | 2,87 %

Programación de fútbol para este lunes, 12 de octubre de 2026

2:00 p.m. | Coventry City vs Newcastle United | Premier League.

2:00 p.m. | Levante vs Sevilla | LaLiga.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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