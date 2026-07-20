Peloteando, en vivo | Lunes 20 de julio

No te pierdas todo lo que nos dejó la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, en el mejor morning show deportivo

La final de la Copa del Mundo 2026 dejó a España con el título después de vencer 1-0 a Argentina en Nueva York – Nueva Jersey. Este lunes 20 de julio en Peloteando, el mejor programa matutino en materia deportiva, te traemos todos los detalles del duelo en territorio estadounidense. Cada mañana, los expertos analizan las últimas noticias, resultados y tendencias de todos los deportes para ofrecer un panorama completo a los espectadores.

No te pierdas la cobertura especial de lo que fue esta Copa del Mundo con análisis y reportes desde Nueva York. Además tendremos todos los detalles del arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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