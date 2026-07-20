FIFA abre una investigación contra Argentina por los incidentes tras la final del Mundial 2026

La FIFA revisará los altercados ocurridos tras la final entre Argentina y España antes de definir posibles sanciones

FIFA revelará las posibles sanciones una vez concluida la investigación | Reuters

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario para analizar los incidentes protagonizados por jugadores de la selección argentina al término de la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España. De acuerdo con Sky Sports, el organismo revisará los reportes arbitrales y el material en video antes de determinar si corresponde imponer sanciones individuales o colectivas por lo ocurrido en el New York/New Jersey Stadium.

La investigación se centra en los altercados que se desataron inmediatamente después del silbatazo final, cuando la frustración por la derrota derivó en enfrentamientos entre futbolistas de ambos equipos. España acababa de imponerse 1-0 en tiempo extra gracias al gol de Ferran Torres, resultado con el que conquistó su segundo título mundial y dejó sin posibilidad a La Albiceleste de defender la corona obtenida en 2022.

Uno de los casos que será revisado es el de Leandro Paredes. El mediocampista argentino fue señalado por conducta violenta tras verse involucrado en una serie de empujones y agresiones contra jugadores españoles. Durante la trifulca protagonizó un fuerte intercambio con Eric García y posteriormente también tuvo un enfrentamiento con Gavi, acciones que quedaron registradas por las cámaras de televisión.

Otro de los futbolistas bajo la lupa es Nahuel Molina. Las imágenes muestran al defensor argentino golpeando a Rodri mientras el capitán español se dirigía a celebrar el campeonato con sus compañeros. Ese episodio elevó la tensión sobre el terreno de juego y provocó la intervención de otros jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos.

La revisión disciplinaria también involucraría a Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. El exdefensor habría participado en los altercados con un contacto sobre Dani Olmo durante el caos que se produjo después del encuentro, situación que igualmente sería evaluada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Hasta el momento no existe una resolución oficial ni se han adelantado posibles castigos. El proceso disciplinario contempla la revisión de todas las pruebas disponibles, incluidos los informes de los oficiales del partido y las grabaciones de las diferentes transmisiones, antes de emitir un fallo sobre la conducta de los involucrados.

La investigación llega apenas un día después de una final marcada por la intensidad dentro y fuera de la cancha. España dominó el encuentro y encontró el gol del campeonato en el minuto 106 por conducto de Ferran Torres. Sin embargo, los hechos posteriores al silbatazo final terminaron acaparando la atención y ahora serán objeto de análisis por parte de la FIFA, que definirá en las próximas semanas si las acciones ameritan sanciones disciplinarias.

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