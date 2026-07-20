Rating Colombia del 19 de julio de 2026, según CNC: Caracol goza con la final del Mundial

Este domingo 20 de julio se disputó la final del Mundial entre España y Argentina en Estados Unidos, los colombianos gozaron con este compromiso.

Un hombre al que se debe frenar | Reuters

Rating en Colombia del 19 de julio de 2026, según CNC

1. Gol Caracol: premiación del Mundial 2026 | Canal Caracol | 12.65%

2. Gol Caracol: Mundial 2026, final España vs Argentina | Canal Caracol | 11.74%

3. Noticias Caracol PRM | 10.33%

4. Los Informantes | Canal Caracol | 9.29%

5. Séptimo Día | Canal Caracol | 7.74%

6. Gol Caracol: Mundial 2026, previa de la final España vs Argentina | Canal Caracol | 6.98%

7. Expediente final | Canal Caracol | 6.55%

8. Hoy respiro Mundial, la gran final, parte 2 | Canal RCN | 4.80%

9. Clausura del Mundial 2026 | Canal Caracol | 4.38%

10. Noticias RCN PRM | 4.22%

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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