Antigua GFC, campeón: la autocrítica de Mauricio Tapia a pesar del título

El entrenador habló tras la coronación en la Supercopa Bantrab.

Mauricio Tapia, campeón nuevamente con Antigua | @soyantiguagfc

Antigua GFC conquistó la Supercopa Bantrab 2026, pero la celebración no impidió que Mauricio Tapia analizara con sinceridad el rendimiento de su equipo. El entrenador argentino destacó la importancia de sumar un nuevo trofeo para la institución, aunque reconoció que el funcionamiento mostrado en la final ante Aurora FC estuvo lejos de lo que esperaba.

El conjunto colonial levantó el título luego de imponerse 10-9 en la tanda de penales, tras un empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario. Con ese resultado, Antigua se convirtió en el primer campeón de la nueva edición de la Supercopa Bantrab.

Tras el encuentro, Tapia valoró el significado de seguir ampliando el palmarés del club y recordó que la exigencia de Antigua siempre pasa por pelear campeonatos. “Antigua te exige eso, en los últimos diez años Antigua ha intentado levantar la mano, ha ganado títulos y en otros los ha perdido, como también ha sido protagonista”, expresó el estratega en declaraciones extraídas por Guatefutbol.com.

El técnico también mostró su satisfacción por haber podido darle una nueva alegría a la afición, que acompañó al equipo durante toda la competencia. “Hoy hemos logrado un título más, fue una versión de Copa que hace tiempo que no se jugaba, y de mi parte estoy más que feliz por darle este tipo de cosas a la gente de Antigua porque nos acompañó un montón”, afirmó.

No obstante, Tapia sorprendió al realizar una fuerte autocrítica pese a celebrar el campeonato. El entrenador reconoció que esperaba una mejor actuación de sus dirigidos y lamentó que el encuentro tuviera que resolverse desde el punto penal. “Tengo que ser autocrítico, no ha sido nuestra mejor versión, la idea no era llegar hasta los penales, pero los jugadores tuvieron una buena actitud“, aseguró.

Las declaraciones reflejan la ambición con la que trabaja el cuerpo técnico de Antigua GFC de cara al inicio de la temporada oficial. Aunque el primer objetivo ya quedó cumplido con la obtención de la Supercopa, Tapia dejó claro que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar antes del comienzo del Torneo Apertura 2026. Con un nuevo trofeo en sus vitrinas y un mensaje de exigencia por parte de su entrenador, Antigua buscará trasladar ese impulso a la Liga Nacional, donde intentará volver a ser uno de los principales candidatos al campeonato.

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