¡Confianza plena en Luis de la Fuente! España blinda al técnico con una renovación multianual

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol finalizó la renovación de Luis de la Fuente previo al inicio de la UEFA Nations League

Luis de la Fuente renueva con España hasta 2032 | Reuters

La Federación Española de Fútbol confirmó la renovación de Luis de la Fuente como técnico de la selección española hasta 2032, durante un acto celebrado en la Ciudad del Fútbol con la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el propio entrenador. El anuncio de este lunes 21 de septiembre llega después de varias semanas de negociaciones y ratifica la confianza de la Federación en el técnico que llevó a la Roja a conquistar su segunda Copa del Mundo.

“Buscamos un proyecto de estabilidad y confianza. Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes. Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la selección y después de 14 años en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF”, declaró Rafael Louzán durante el acto protocolario.

El contrato de Luis de la Fuente tenía vigencia hasta la Eurocopa 2028, que se disputará en Irlanda y el Reino Unido; sin embargo, la RFEF decidió blindar al técnico después de la conquista del Mundial 2026. La intención inicial era ofrecerle una extensión hasta la Copa del Mundo de 2030, que tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos, pero las negociaciones llevaron a ambas partes a alcanzar un acuerdo hasta 2032.

MÁS INFORMACIÓN: Luis de la Fuente seguirá con España hasta el Mundial 2030

“Se me ocurre a mí que sea el contrato hasta el 2032. Es necesario. Todo el mundo tenía el foco hasta el 2030, pero fue una propuesta que Luis valoró de manera muy positiva. Entiendo que culmina toda una trayectoria. Él comenzó en 2013 en la RFEF y ojalá pueda continuar más allá del 2032. Fue una propuesta que entendí después de analizar datos y números; era necesario”, manifestó el presidente de la Federación Española de Fútbol.

El técnico de España suma tres títulos durante su gestión: la UEFA Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, un palmarés que llevó a la RFEF a apostar por un contrato multianual. El anuncio se produce antes de la próxima UEFA Nations League y después de la nominación de Luis de la Fuente entre los candidatos a Mejor Técnico del Balón de Oro 2026.

“No me ha llegado ninguna otra propuesta ni tenía ganas de probar otra aventura. Empecé hace años aquí y siento que la RFEF es como mi casa. En mi pueblo pude dar el pregón de las fiestas y hablé de lo que se había convertido la RFEF para mí: mi otra familia. Quiero seguir aquí. No he tenido que escuchar ni nos interesa. Solo quiero continuar aquí durante muchos años. Es lo que me hace feliz. Me siento en mi casa”, indicó Luis de la Fuente.

El estratega de 65 años asumió el mando de la selección española el 12 de diciembre de 2022 y, si cumple su contrato, permanecerá casi una década al frente de la Roja. De esta forma, superará en tiempo al frente del combinado español a Vicente del Bosque, Javier Clemente y Miguel Muñoz, aunque todavía quedará por debajo de los 11 años de Ladislao Kubala, quien dirigió a la selección entre el 15 de octubre de 1969 y el 18 de junio de 1980.

Te puede interesar: