Guatemala inicia su camino en la Concacaf Nations League: viaja rumbo a Jamaica con dudas

Luis Fernando Tena ultima detalles antes del debut.

Guatemala empató con Municipal en un amistoso | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala comenzó este domingo su viaje rumbo a Jamaica para afrontar su debut en la Concacaf Nations League 2026. La Azul y Blanco tendrá primero una concentración en Miami, Estados Unidos, antes de trasladarse el miércoles a Kingston, donde terminará de preparar el encuentro frente a los Reggae Boyz del próximo viernes 25 de septiembre.

El plantel dirigido por Luis Fernando Tena salió de Guatemala con parte de los futbolistas convocados, mientras que durante las próximas horas se incorporarán los legionarios que todavía se encontraban cumpliendo compromisos con sus respectivos clubes. Óscar Santis, Darwin Lom y Aarón Herrera fueron los legionarios que realizaron el viaje junto al grupo desde territorio guatemalteco.

La delegación comenzará a completarse en Estados Unidos. Nicholas Hagen, Olger Escobar, Rubio Méndez Rubín y Matthew Evans tienen previsto ponerse a disposición de Tena para el primer entrenamiento en Miami, una práctica que será importante para comenzar a trabajar con una mayor cantidad de los futbolistas elegidos para esta Fecha FIFA.

Guatemala tuvo su último ensayo antes de la Concacaf Nations League

Antes de emprender el viaje, la Selección disputó este sábado un amistoso a puerta cerrada frente a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera. Bajo una persistente lluvia, Tena aprovechó el encuentro como última prueba para observar variantes y terminar de ajustar aspectos de su equipo antes del inicio de la competencia oficial.

El partido tuvo un formato particular de tres tiempos, pensado para repartir minutos y permitir que los cuerpos técnicos evaluaran a una mayor cantidad de jugadores. Los primeros dos períodos terminaron sin goles y las emociones llegaron recién en el último tramo. Rudy Barrientos adelantó a Municipal, mientras que Jonathan Franco convirtió el 1-1 definitivo para Guatemala.

Guatemala visitará a Jamaica el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas por la Concacaf Nations League, antes de regresar al país para recibir a El Salvador el lunes 28 a las 20:00 en el estadio El Trébol.

La actividad de septiembre continuará apenas tres días después. Guatemala recibirá a El Salvador el lunes 28 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol, encuentro con el que completará sus dos compromisos de esta Fecha FIFA y una semana clave en el comienzo de su participación en la Liga de Naciones.

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