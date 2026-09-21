¡Corte de caja del Apertura 2026! La Liga MX llega a la mitad del torneo: Toluca manda, Rondón anda con la puntería fina y Juárez toca fondo histórico

América todavía tiene un partido pendiente y puede desplazar a Toluca de la cima cuando se complete la jornada 7

Corte de caja del Apertura 2026: el Toluca manda en la Liga MX | Claro Sports

El Apertura 2026 de la Liga MX alcanzó la mitad de su fase regular después de nueve jornadas, un punto del calendario que permite hacer un primer corte de caja antes del siguiente bloque de partidos. Toluca aparece en la cima, Salomón Rondón encabeza la lucha por el título de goleo y FC Juárez ya dejó una marca negativa en la historia de los torneos cortos.

El torneo llegará ahora a una pausa particular por la Fecha FIFA de septiembre-octubre, la primera ventana internacional posterior a la Copa del Mundo 2026. A diferencia de otros años, algunos clubes mantendrán actividad a pesar de los compromisos de selecciones, por lo que perderán temporalmente a futbolistas convocados con sus respectivos países.

La selección mexicana también comenzará una nueva etapa durante esta ventana internacional. Rafael Márquez asumió el mando del representativo nacional después de la salida de Javier Aguirre, mientras varios elementos de la Liga MX tendrán que dividir su calendario entre sus clubes y los compromisos internacionales.

Críticas por el costo del estacionamiento en el Azteca | Reuters

Toluca, el líder de la competencia

Después de nueve fechas, Toluca ocupa el primer lugar con 19 puntos producto de seis victorias, un empate y dos derrotas. Los Diablos Rojos mantuvieron la cima pese a caer ante Santos Laguna en la jornada 9, resultado que frenó su marcha después de un inicio que los colocó como uno de los equipos más constantes del campeonato.

La clasificación todavía tiene partidos pendientes de la jornada 7 debido al calendario de la Leagues Cup. América vs Tijuana y Querétaro vs Monterrey permanecen por disputarse, mientras las Águilas tienen 17 puntos y son el único equipo con posibilidades de superar a Toluca si ganan su compromiso aplazado.

Después de nueve jornadas, se vivieron dos intensos Clásicos

El Apertura 2026 ya entregó dos de los partidos de mayor atención del calendario. Cruz Azul tomó ventaja de 3-0 sobre América en el Clásico Joven de la jornada 8, pero las Águilas reaccionaron con anotaciones de Brian Rodríguez, Óscar Perea y Miguel Borja para acercarse en el marcador durante un cierre que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos. Al final, la Máquina se llevó el triunfo 4-3.

Una semana después, América volvió al Estadio Azteca para enfrentar a Chivas. Guadalajara se adelantó 2-0 con goles de Bryan González y Ricardo Marín, pero el conjunto azulcrema respondió hasta rescatar el 2-2, con Miguel Borja como protagonista gracias a una chilena y otra anotación que completaron la reacción del equipo dirigido por Guillermo Almada.

Miguel Borja firma una chilena | Imago7

FC Juárez, con el peor inicio en la historia de los torneos cortos

En el otro extremo de la clasificación apareció FC Juárez. Los Bravos comenzaron el Apertura 2026 con ocho derrotas consecutivas, el peor arranque registrado en la era de los torneos cortos, antes de terminar con esa racha durante la jornada 9 al vencer 2-0 a Tigres en la frontera.

El resultado permitió que Juárez consiguiera sus primeros puntos del campeonato, aunque su inicio condicionó desde temprano sus aspiraciones. Ocho derrotas en las primeras ocho jornadas dejaron al cuadro fronterizo en el fondo de la tabla, con la obligación de recuperar terreno durante la segunda mitad de la fase regular.

Problemas administrativos se suman al mal arranque de los Bravos | Imago7

Salomón Rondón, líder de la tabla de goleo con 10 goles

La pelea por el título de goleo también comienza a tomar forma. Salomón Rondón encabeza la clasificación con 10 anotaciones para Pachuca y registra tres partidos con doblete, conseguidos frente a Pumas en la jornada 1, Puebla en la fecha 4 y Tijuana en la jornada 9. En ese último encuentro, sus dos goles permitieron a los Tuzos rescatar un empate 2-2.

Los primeros 10 lugares de la tabla de goleo, de acuerdo con los datos proporcionados tras la jornada 9, son:

Salomón Rondón | Pachuca | 10 goles Ricardo Marín | Guadalajara | 5 goles Gilberto Mora | Tijuana | 5 goles Lucas Ocampos | Monterrey | 5 goles Julián Carranza | Necaxa | 5 goles Óscar Estupiñán | FC Juárez | 5 goles Federico Viñas | Toluca | 4 goles Roberto Alvarado | Guadalajara | 4 goles Santiago Homenchenko | Querétaro | 4 goles Daniel Arcila | León | 4 goles

Rondón registra 10 goles en el Apertura 2026 | Imago7

Tres clubes ya cumplieron con la regla de menores

La participación de futbolistas jóvenes constituye otro de los puntos de seguimiento del torneo. La Liga MX establece que cada club debe contabilizar al menos 1,170 minutos válidos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026, con un máximo de 225 minutos que pueden sumarse por jornada. La medida forma parte del esquema impulsado para ampliar la participación de futbolistas formados en México.

Tras nueve jornadas, Atlante, Tijuana y América ya cumplieron con el requisito. Los Potros han utilizado su regreso a Primera División para dar espacio a futbolistas jóvenes; Xolos ha encontrado una fuente importante de minutos en Gilberto Mora, mientras Las Águilas han sostenido esa tendencia bajo Guillermo Almada. Antes de la jornada 9, Potros y fronterizos ya habían superado los 1,170 minutos y América estaba a 129 de completar la cifra.

Con ocho fechas todavía por disputar y dos encuentros pendientes, el Apertura 2026 llega a su segunda mitad con la clasificación, el goleo y la regla de menores todavía como puntos de seguimiento. Toluca tiene el liderato provisional, Rondón tomó distancia entre los goleadores y varios clubes necesitarán modificar su rumbo después de la próxima ventana internacional.

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