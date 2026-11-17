El problema que detectó ante Ecuador y la respuesta que espera de la Sele.

Costa Rica enfrenta a Argentina en Córdoba | @fcrf.lasele

Bryan Ruiz quiere que Costa Rica respete a Argentina sin renunciar a competir. Antes del amistoso ante la Albiceleste, el entrenador de la Sele dejó claro que su intención es evitar un equipo replegado por decisión propia. Reconoce que la calidad del rival obligará a defender durante distintos pasajes, pero pretende que la Tricolor también tenga una respuesta cuando recupere la pelota y encuentre posibilidades para avanzar.

El seleccionador diferenció entre retroceder por la presión del adversario y comenzar el encuentro instalado cerca de su propia portería. “Si nos echamos atrás, posiblemente más bien sería jugar en contra de nosotros”, advirtió en conferencia de prensa. Su planteamiento apunta a sostener un bloque compacto, con líneas cercanas y una altura defensiva que permita disputar el partido sin concederle toda la iniciativa a Argentina.

Bryan Ruiz pide una Costa Rica valiente ante Argentina

La propuesta del entrenador parte de reconocer las dificultades del encuentro, pero también de exigir personalidad para afrontarlas. “Tenemos que también ser valientes dentro de nuestra idea de juego para enfrentar a estos rivales de la mejor manera posible”, sostuvo. Para Ruiz, la jerarquía del adversario no debe convertirse en un motivo para abandonar lo que Costa Rica pretende construir.

Esa valentía necesitará respaldo colectivo. La Sele deberá coordinar sus movimientos para defender y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas al recuperar el balón. Si los jugadores quedan demasiado separados, la posibilidad de salir de la presión disminuirá y el equipo estará obligado a defender nuevamente. El desafío será encontrar ese equilibrio sin perder el orden.

El problema ante Ecuador que Costa Rica necesita corregir

El encuentro anterior dejó una señal que preocupa al cuerpo técnico: la dificultad para mantener el ritmo durante más tiempo. “Nosotros tuvimos 15 minutos muy buenos de muy buena intensidad contra Ecuador, pero después la intensidad de nosotros baja”, reconoció Ruiz. Su evaluación apunta a prolongar los pasajes positivos y evitar que el funcionamiento se deteriore después de un buen comienzo.

Según explicó el entrenador, cuando disminuyó la intensidad aparecieron distancias entre líneas y el equipo se partió, pese a que habían trabajado para evitarlo. Ante Argentina, corregir esas separaciones será fundamental. La exigencia tampoco se limita a recuperar la pelota: Costa Rica necesita acompañar sus ataques y mantener apoyos para que cada avance no dependa de esfuerzos individuales.

La exigencia de Bryan Ruiz

“Un jugador que va a presionar a un 50% no sirve”, remarcó el seleccionador al explicar el compromiso que requiere su propuesta. La presión necesita coordinación y esfuerzo compartido para funcionar. Si algunos futbolistas salen a buscar el balón y otros no acompañan, el movimiento puede abrir espacios en lugar de reducir las opciones del rival.

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Ruiz también planteó dar seguimiento a los seleccionados en sus clubes y conversar con sus entrenadores para conocer mejor sus condiciones de trabajo. La intención es reunir información que ayude a sostener las exigencias del equipo nacional. Aunque no espera resolver todas las dificultades de un partido al siguiente, sí pretende observar avances en la respuesta del grupo.

El amistoso ante Argentina pondrá a prueba esa idea frente a un rival capaz de obligar a Costa Rica a retroceder. Bryan acepta que habrá momentos de resistencia, pero quiere que la Sele conserve argumentos para salir y competir. “No queremos tirarnos atrás, queremos ser un equipo valiente”, insistió. La tarea será transformar esa intención en un funcionamiento que pueda sostener durante el encuentro.

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