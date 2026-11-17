El delantero del Manchester City recordó su participación con Noruega en la Copa del Mundo, donde anotó siete goles y llegó a cuartos de final

Haaland está haciendo historia con la selección noruega | Reuters

Erling Haaland hizo un balance de la participación de Noruega en el Mundial 2026, torneo en el que su selección alcanzó los cuartos de final y el delantero marcó siete goles. El futbolista del Manchester City reconoció que disputar la Copa del Mundo era uno de sus objetivos desde que comenzó su trayectoria internacional y aseguró que lo ocurrido en Estados Unidos tuvo consecuencias tanto para su carrera como para el fútbol de su país.

En entrevista con TV2, el atacante noruego recordó el recorrido de su selección, que llegó a la fase de eliminación directa después de ganar todos sus encuentros de clasificación. Haaland también destacó el reconocimiento que recibió durante el torneo, en el que anotó ante Irak, Senegal, Costa de Marfil y Brasil, además de referirse a las expectativas que tiene el equipo para sus próximas competencias.

“El Mundial era mi mayor objetivo desde que entré en la selección nacional. Y logramos convertirlo en una experiencia verdaderamente increíble en Estados Unidos: fue una locura total. Causamos sensación en todo el mundo. Llevará mucho tiempo asimilar lo que hemos vivido”, expresó.

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El delantero consideró que su participación en la Copa del Mundo también modificó la manera en que es reconocido fuera de Europa, después de una trayectoria que incluye su paso por el Salzburgo, Borussia Dortmund y Manchester City.

“Creo que me ha cambiado a mí y que ha cambiado a Noruega. Ahora hay mucha más gente que sabe quién soy. Cuando llegué a Estados Unidos, no mucha gente sabía quién era. Pero cuando me fui, la mayoría me conocía”, señaló.

Los siete goles de Haaland en el Mundial 2026

Haaland terminó su participación mundialista con siete anotaciones, distribuidas en cuatro encuentros. Su primer partido en una Copa del Mundo fue ante Irak, rival al que le marcó dos goles. Posteriormente, consiguió otro doblete frente a Senegal, con lo que llegó a cuatro tantos durante la fase de grupos.

En la ronda de dieciseisavos de final, el delantero volvió a marcar frente a Costa de Marfil y aumentó su cuenta a cinco goles. Su participación goleadora continuó en los octavos de final, cuando anotó dos veces contra Brasil y contribuyó a la clasificación de Noruega a los cuartos de final.

De esta manera, el atacante cerró su primera experiencia mundialista con siete tantos, una cifra que se suma a sus registros con la selección noruega, con la que acumula 66 goles en 60 partidos internacionales, de acuerdo con los datos proporcionados.

Haaland apunta a la Eurocopa tras la participación de Noruega en el Mundial

El futbolista también se refirió al proceso que permitió a Noruega regresar a una Copa del Mundo y avanzar hasta los cuartos de final. Aunque reconoció que no esperaba alcanzar esa instancia, destacó los resultados obtenidos durante la clasificación y el torneo.

“Diría que hemos logrado bastante en los últimos años. Ganamos todos los partidos de la fase de clasificación para el Mundial, llegamos al Mundial y a los cuartos de final. No creo que muchos lo esperaran, al menos yo no. Ahora trataremos de clasificarnos también para la Eurocopa”, declaró.

Las palabras del delantero llegan antes del enfrentamiento contra Dinamarca en la Nations League, encuentro en el que Noruega buscará avanzar a los cuartos de final de la competencia.

El delantero también habló sobre la manera en que utiliza las redes sociales y los límites que establece respecto a su vida personal. Aunque reconoció que ahora comparte más contenido, explicó que busca mantener ciertos aspectos fuera de la exposición pública. “Tengo asuntos privados de los que no quiero que nadie escriba ni hable. Ya sea mi familia, mi casa o algo así, es algo que no me gusta”, comentó.

Haaland explicó que las plataformas digitales le permiten mostrar aspectos de su personalidad que no suelen aparecer durante sus entrevistas posteriores a los partidos.

“Puedo mostrar quién soy de una manera diferente a como lo hago en una entrevista posterior al partido. Por eso, publicar una foto completamente aleatoria puede ser muy bueno. Creo que me he hecho mayor y tal vez he ganado más confianza en mí mismo”, añadió.

El noruego concluyó que cada futbolista debe decidir cuánto desea compartir sobre su vida fuera de las canchas, una postura que asegura respetar independientemente del nivel de exposición que elijan sus compañeros.