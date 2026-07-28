Resultado de MiLoto hoy, 27 de julio de 2026: estos son los números ganadores
En Claro Sports le informamos sobre la secuencia ganadora del más reciente sorteo, el cual se hizo el 27 de julio.
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Un juego que va en alza en cuanto a popularidad es el MiLoto, pues su formato sencillo y la frecuencia con que cae lo hace atractivo para los colombianos. En su más reciente sorteo, hubo casi ocho mil ganadores, aunque hay que decir que en esta oportunidad nadie logró coger el premio mayor.
Resultado de MiLoto de este lunes, 27 de julio de 2026
- Números ganadores: 01 – 15 – 22 – 27 – 38.
- Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.
Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.688 de #BalotoRevancha, N° 578 de #MiLoto y el N° 204 de #ColorLoto del Lunes 27 de Julio.— Baloto (@Baloto_Colombia) July 28, 2026
¡34.964 ganadores en total!
🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn📱#ResultadosBaloto pic.twitter.com/SgRLXHv3qA
¿Cómo jugar al MiLoto?
La dinámica es bien sencilla. Se deben escoger cinco números dentro del 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. Con cada ocasión en que no cae el acumulado del premio mayor, va aumentando. El ganador del pozo es el jugador que consiga acertar el pronóstico completo.
Pasos para reclamar un premio del MiLoto
El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.