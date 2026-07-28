¡Está en camino! México sub 20, más cerca del Mundial y el sueño olímpico

El Tricolor juvenil derrotó 2-0 a Costa Rica, da un paso más rumbo a la obtención del boleto a la Copa del Mundo y sueña con los Juegos Olímpicos

México sub 20 va por el liderato, el Mundial y Los Ángeles 2028. | Imago 7

La selección mexicana sub 20 cumplió su primer objetivo en el Campeonato de Concacaf 2026 al asegurar su clasificación a los cuartos de final. El equipo dirigido por Álex Diego derrotó 2-0 a Costa Rica, llegó a seis puntos y se mantuvo en el primer lugar del Grupo B, con cinco goles a favor y ninguno en contra.

El siguiente compromiso del Tricolor será este jueves 30 de julio ante Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc. México llegará a la última jornada de la fase de grupos con tres puntos de ventaja sobre los guatemaltecos, por lo que una victoria o un empate le permitirán conservar el liderato del sector.

Terminar en la primera posición será importante para el camino del conjunto nacional en la ronda de eliminación directa. Los ocho clasificados serán ordenados de acuerdo con su rendimiento en la fase de grupos, por lo que mantenerse en la parte alta le permitiría a México enfrentar a uno de los equipos con menor puntuación entre los que avancen a los cuartos de final.

El primer partido de eliminación directa representará uno de los momentos centrales del torneo. México no solo buscará instalarse entre los cuatro mejores de la Concacaf, sino también obtener uno de los boletos disponibles para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales conseguirán su clasificación al Mundial de la categoría. Por ello, al Tricolor le bastará con ganar su compromiso de cuartos de final para asegurar su regreso a la competencia internacional, sin importar lo que ocurra posteriormente en el torneo regional.

Sin embargo, la selección mexicana también mantiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. A diferencia del boleto mundialista, avanzar a las semifinales o llegar a la final no garantiza automáticamente la clasificación olímpica, debido a que Concacaf solamente dispone de una plaza mediante este campeonato.

Para quedarse con ese lugar, México tendrá que conquistar el título del Premundial. Existe una excepción: si Estados Unidos, que ya está clasificado a Los Angeles 2028 por ser el país anfitrión, gana el torneo, el boleto de Concacaf será entregado al subcampeón. En ese escenario, al Tricolor le bastaría con disputar la final ante la selección estadounidense para asegurar su presencia olímpica, sin importar el resultado.

El camino mexicano está dividido en tres metas: cerrar la fase de grupos como líder, superar los cuartos de final para obtener el pase al Mundial y conquistar el campeonato -o finalizar segundo ante Estados Unidos- para clasificar a los Juegos Olímpicos. El primer obstáculo será Guatemala, en un encuentro que definirá la posición del Tricolor y las condiciones con las que comenzará la fase decisiva del certamen.

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