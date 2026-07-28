Pico y placa en Bogotá para este 29 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports le recordamos cuáles vehículos no pueden salir a las calles este miércoles 29 de julio por el pico y placa.

Tráfico en carretera | Murtadha Ridha / AFP

Una ciudad como Bogotá tiene una gran circulación de vehículos en las calles, pues muchos ciudadanos deben moverse a sus sitios de trabajo o hacer diligencias personales. No obstante, en la capital rige el pico y placa y es importante que usted sepa qué día no puede sacar su carro, esto con el fin de evitar inconvenientes.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 29 de julio de 2026

Para este día no podrán transitar los autos cuyas placas finalicen en los números 6, 7, 8, 9 y 0. Es necesario que cumpla con la ley que ya está establecida en el código de tránsito. Por otra parte, los carros con placas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí están aptos para transitar.

Este es el horario del pico y placa en Bogotá

Tener presente que este horario ya está establecido y no tiene modificaciones. Como tal el pico y placa en Bogotá comienza a las 6:00 a.m. y culmina a las 9:00 p.m. Es preciso decir que durante ese periodo de tiempo no puede sacar su vehículo a circulación.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Al día de hoy, las motocicletas siguen exentas de esta restricción. Por otra parte, vehículos de movilidad alternativa como las bicicletas, patinetas, bicicletas y patinetas eléctricas no entran en la norma. Transporte de prensa, ambulancias y de personas con discapacidad pueden circular también. Ahora bien, si usted necesita sacar su vehículo por urgencia, la única forma de hacerlo es pagando el pico y placa solidario.

Las sanciones por incumplir el pico y placa

De no acatar la norma de tránsito, las autoridades le pueden poner un comparendo por un valor de $875.452 pesos. Además de eso, tiene que tener en cuenta gastos adicionales como los patios, parqueadero y la grúa.

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