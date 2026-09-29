Rafa Márquez abre la puerta a Europa: los talentos mexicanos que pueden emigrar al Viejo Continente

Rafa Márquez conoce el camino hacia Europa y quiere que más futbolistas mexicanos sigan esa ruta con el Tricolor

Rafael Márquez llegó a la dirección técnica de la Selección Mexicana con una misión que va más allá de los resultados inmediatos. El entrenador entiende que los partidos internacionales representan una oportunidad para que los futbolistas nacionales muestren sus capacidades ante clubes del extranjero y puedan abrir una puerta hacia el fútbol europeo.

Antes del amistoso ante Perú en Nueva Jersey, el estratega del Tricolor explicó que uno de sus objetivos es impulsar el crecimiento de los jugadores que forman parte del combinado nacional. Márquez, quien construyó una carrera de más de una década en Europa con equipos como Barcelona y Mónaco, conoce el valor que tiene una convocatoria internacional como escaparate.

“Desde que tomé la decisión de volver a México es con la misma ilusión, de poder ayudar a mi país, de poder ayudar al fútbol mexicano, de poder ayudar a los jugadores a potencializarlos, a tratar de que sean mejores y ojalá que eso pueda ayudar a que vayan muchos más jugadores a Europa”, señaló Márquez en conferencia de prensa previo al duelo ante Perú dee este martes 29 de septiembre.

Dentro de su primera convocatoria para la Fecha FIFA de septiembre y octubre aparecen varios futbolistas jóvenes que pueden aprovechar la exposición de la Selección Mexicana para llamar la atención de equipos del Viejo Continente. A ellos se suma la posibilidad de que más mexicanos lleguen a Europa durante la nueva etapa de Javier Aguirre como entrenador del Valencia, luego de que el técnico no descartó incorporar jugadores nacionales si cumplen con el perfil que busca para el club español.

Rafa Márquez quiere poner a los talentos en la vitrina | Imago7

Raúl Rangel

El portero de Chivas es uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del fútbol mexicano. Sus actuaciones con el Guadalajara y su presencia en la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo lo colocan como una alternativa para equipos que buscan guardametas con experiencia internacional.

Rangel cuenta con una posición que históricamente ha tenido menos presencia mexicana en Europa, por lo que una buena actuación con el Tricolor podría aumentar su exposición ante clubes interesados en encontrar nuevos talentos bajo los tres postes.

Israel Reyes

El defensor del América ya cuenta con experiencia en partidos de alta exigencia y competencias internacionales. Su capacidad para jugar como central y también como lateral puede convertirse en un factor atractivo para equipos europeos que buscan futbolistas con versatilidad.

Reyes ya ha sido considerado en procesos anteriores de selección y su continuidad con el conjunto nacional puede ayudarlo a recuperar opciones para dar el salto al extranjero.

Diego Campillo

El defensa surgido de las fuerzas básicas de Chivas representa una de las apuestas jóvenes en la convocatoria. Su crecimiento y adaptación en distintas posiciones defensivas son elementos que pueden llamar la atención fuera de México.

Campillo pertenece a una generación de jugadores que busca consolidarse en Primera División y aprovechar cada oportunidad con la selección para mostrar su nivel.

Erik Lira

El mediocampista de Cruz Azul ha destacado por su capacidad para recuperar balones, ordenar el juego y competir en la zona central del campo. Su perfil puede encajar en mercados europeos que buscan jugadores mexicanos con disciplina táctica.

Su presencia con el Tricolor representa una oportunidad para mostrar una faceta diferente ante visores internacionales.

Jeremy Márquez

El futbolista de La Máquina es uno de los mediocampistas jóvenes con mayor recorrido en Liga MX. Su técnica, capacidad de asociación y llegada al área lo mantienen como una opción para dar el siguiente paso en su carrera.

Una participación constante con la selección podría abrirle una vitrina diferente a la que ofrece el campeonato mexicano.

Denzell García

El jugador mexicano forma parte de una generación que busca consolidarse dentro del fútbol nacional. Su llamado al combinado mayor representa una oportunidad para demostrar que puede competir contra futbolistas de mayor experiencia.

La exposición internacional podría convertirse en un punto importante para su desarrollo profesional.

Gilberto Mora

Con apenas 17 años, el futbolista de Xolos es uno de los nombres que más atención genera en todo el planeta. Su talento ofensivo y su capacidad para participar en partidos importantes lo colocan como una de las grandes apuestas del fútbol mexicano.

Márquez ha destacado la importancia de desarrollar jóvenes talentos y Mora aparece como uno de los jugadores que pueden utilizar la selección como plataforma para acercarse al fútbol europeo.

Santiago Sandoval

El delantero de Chivas forma parte de la nueva generación ofensiva del fútbol mexicano. Su capacidad frente al arco y su crecimiento en Liga MX lo convierten en un futbolista a seguir dentro del proceso nacional.

Una buena participación con el Tricolor podría aumentar su valor en el mercado internacional.

Hugo Camberos

Otro talento surgido del Guadalajara que busca consolidarse en el máximo nivel. Su juventud y características ofensivas lo convierten en un jugador con margen de crecimiento.

El escaparate de la selección puede servirle para mostrarse ante clubes que buscan futbolistas jóvenes con proyección.

Isaías Violante

El atacante del América completa la lista de jugadores que pueden beneficiarse de la exposición internacional. Su desequilibrio por las bandas y su capacidad para generar peligro son características que suelen ser observadas por equipos europeos.

La nueva etapa de la Selección Mexicana apuesta por combinar experiencia y juventud, y para futbolistas como Violante, cada convocatoria representa una oportunidad para acercarse a nuevos escenarios.

Javier Aguirre y la puerta abierta del Valencia para los mexicanos

Además del escaparate que representa la Selección Mexicana, algunos jugadores nacionales podrían encontrar una oportunidad en Europa a través del nuevo proyecto de Javier Aguirre con el Valencia.

El entrenador mexicano no descartó la posibilidad de llevar futbolistas mexicanos al conjunto español, siempre que cumplan con las condiciones deportivas necesarias. La relación de Aguirre con el fútbol mexicano y su conocimiento del mercado podrían abrir una nueva vía para talentos que buscan dar el salto al Viejo Continente.

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