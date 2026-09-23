La misión de Javier Aguirre con el Valencia: un nuevo rescate en LaLiga

El ‘Vasco’ vuelve a LaLiga con el Valencia para evitar el descenso. El técnico mexicano enfrenta un reto similar a otros rescates, pero con mayor presión histórica

El exentrenador del Tri vuelve a un ambiente conocido | Imago7

Javier Aguirre vuelve a España con una misión que ya conoce: tomar a un equipo en problemas y encontrar la fórmula para mantenerlo en Primera División. El entrenador mexicano fue anunciado como nuevo técnico del Valencia, un club que atraviesa un complicado inicio de temporada y que necesita cambiar el rumbo para alejarse de la zona de descenso. El reto en Mestalla representa la séptima aventura de Aguirre en LaLiga y una nueva oportunidad para demostrar su experiencia en escenarios de presión.

El Valencia recibe al técnico mexicano después de sumar cuatro puntos en siete jornadas, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas, números que colocan al equipo en la parte baja de la clasificación. La directiva apostó por un entrenador acostumbrado a trabajar con plantillas que necesitan resultados inmediatos, con el objetivo de recuperar estabilidad en las jornadas restantes del campeonato.

Un escenario conocido: salvar equipos en España

La historia de Aguirre en España tiene varios capítulos con similitudes respecto al desafío actual. Su primer gran proyecto llegó con Osasuna, equipo al que dirigió entre 2002 y 2006 y con el que disputó 169 partidos oficiales, además de llevarlo a una final de Copa del Rey y a una clasificación europea. En Pamplona encontró un equipo competitivo, pero con recursos distintos a los clubes de mayor presupuesto de LaLiga.

Después pasó por Atlético de Madrid, donde tuvo un contexto diferente porque el objetivo era construir una base para pelear por puestos europeos. Más tarde dirigió al Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, varios de ellos con la presión de evitar el descenso. El denominador común de esos trabajos fue llegar en momentos donde el margen de error era reducido y la prioridad era sumar puntos.

Uno de los rescates más recordados ocurrió con el Zaragoza en la temporada 2010-11. Aguirre tomó al equipo en una situación comprometida y logró mantenerlo en Primera División. Una situación parecida ocurrió con el Espanyol, cuando llegó en la campaña 2012-13 con el conjunto catalán cerca de los últimos lugares y terminó asegurando la permanencia.

El caso más reciente fue el Mallorca. El mexicano asumió al equipo balear en 2022 con el objetivo de evitar el descenso y consiguió mantenerlo en LaLiga, además de construir una etapa que terminó con una final de Copa del Rey en 2024. Ese trabajo es uno de los antecedentes que más pesan para la decisión del Valencia, debido a que nuevamente se trata de un club que necesita puntos antes que un proceso largo de reconstrucción.

Las diferencias entre Valencia y los anteriores retos de Aguirre

Aunque el objetivo inmediato vuelve a ser la permanencia, Valencia presenta diferencias importantes respecto a otros clubes que dirigió Aguirre. No se trata solamente de salvar la categoría: se trata de dirigir a una institución histórica con una exigencia superior y una plantilla que combina experiencia con futbolistas jóvenes.

Entre los jugadores que pueden convertirse en piezas importantes aparecen José Gayà, capitán del equipo y referente defensivo; Hugo Duro, una de las principales opciones ofensivas; además de jóvenes que forman parte del proyecto deportivo del club. Aguirre tendrá que encontrar equilibrio entre la experiencia y la necesidad de generar resultados rápidamente.

Otra diferencia está en el tiempo disponible. En Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, el mexicano recibió equipos con problemas deportivos y tuvo que trabajar con calendarios reducidos. Ahora tendrá varias jornadas por delante, pero con la presión de comenzar a sumar puntos antes de que la distancia con la salvación aumente.

En números globales, Aguirre regresa a España con 549 partidos dirigidos en LaLiga, 205 victorias, 147 empates y 197 derrotas, una trayectoria que lo coloca como uno de los entrenadores extranjeros con mayor recorrido en el futbol español.

El Valencia apuesta por una fórmula que Aguirre ha utilizado durante gran parte de su carrera: construir equipos competitivos desde el orden, la disciplina y la capacidad de competir en escenarios complicados. La diferencia ahora será que el objetivo no será únicamente evitar un descenso; será devolver estabilidad a uno de los clubes con mayor historia de España.

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