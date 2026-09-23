Javier Aguirre en España: así es su historia y números en LaLiga

El técnico mexicano regresa al fútbol español para dirigir al Valencia y sumará su séptimo equipo, tras sus etapas con Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca

Javier Aguirre y su récord en España: partidos, victorias y equipos. | Imago 7

Javier Aguirre vuelve a los banquillos de España con una nueva misión. El técnico mexicano fue anunciado como entrenador del Valencia, club al que llega con el objetivo de cambiar la situación del equipo y aportar su experiencia dentro de LaLiga. Con este movimiento, el estratega mexicano dirigirá a su séptimo conjunto en la Primera División española después de sus etapas con Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Desde su llegada a España en 2002, tras su paso por la Selección Mexicana, Aguirre construyó una trayectoria de más de dos décadas en el fútbol español. A lo largo de sus distintas etapas acumuló 549 partidos dirigidos en LaLiga, con un registro de 205 victorias, 147 empates y 197 derrotas.

El entrenador mexicano consiguió su mejor porcentaje de triunfos con el Atlético de Madrid, al que dirigió entre 2006 y 2009. Con los rojiblancos disputó 131 partidos, con 61 victorias, 31 empates y 39 derrotas, para un porcentaje de triunfos del 54.45 por ciento.

¿Cómo le fue a Javier Aguirre con Osasuna en LaLiga?

Osasuna fue el primer club español de Javier Aguirre. El técnico mexicano llegó al conjunto navarro en 2002 y permaneció cuatro temporadas, periodo en el que dirigió 177 encuentros de Liga. Su balance fue de 66 victorias, 49 empates y 62 derrotas, con un porcentaje de triunfos del 46.52 por ciento.

Durante su etapa en Pamplona, Aguirre logró consolidar al equipo en Primera División y alcanzó una de las mejores temporadas en la historia reciente del club con la clasificación a la final de la Copa del Rey en la campaña 2004-05, además de conseguir una plaza europea tras terminar cuarto en LaLiga 2005-06.

Atlético de Madrid, su mejor registro en España

Después de Osasuna, Aguirre tomó el banquillo del Atlético de Madrid. En el equipo colchonero tuvo su etapa con mejores números estadísticos en la máxima categoría española.

El mexicano dirigió 131 partidos de Liga, con 61 triunfos, 31 empates y 39 derrotas, cifras que representan un 54.45 por ciento de victorias, el porcentaje más alto entre sus seis primeros clubes españoles.

Con Aguirre como entrenador, el Atlético consiguió regresar a la Champions League y competir nuevamente en los primeros puestos del campeonato español, antes de que la directiva rojiblanca decidiera finalizar su etapa en 2009.

Zaragoza, Espanyol y Leganés: etapas con objetivos distintos

El siguiente reto de Aguirre en España llegó con el Real Zaragoza en la temporada 2010-11. Con el conjunto aragonés dirigió 45 partidos de LaLiga, con 13 victorias, 10 empates y 22 derrotas, para un porcentaje de triunfos del 36.2 por ciento.

En 2012 tomó el cargo del Espanyol. Con el cuadro catalán permaneció dos temporadas y registró 69 partidos, con 22 triunfos, 18 empates y 29 derrotas, además de un porcentaje de victorias del 40.58 por ciento.

Años después regresó a España para dirigir al Leganés durante la temporada 2019-20. El equipo madrileño buscaba mantenerse en Primera División y Aguirre estuvo al frente de 30 encuentros, con 9 victorias, 11 empates y 10 derrotas. Su porcentaje de triunfos fue del 42.22 por ciento.

MÁS INFORMACIÓN: El reto de Javier Aguirre en Valencia comienza con tres semanas de trabajo antes de volver a LaLiga

Mallorca, su última etapa antes de volver a LaLiga

La última experiencia de Aguirre en España fue con el Mallorca. El entrenador mexicano llegó en 2022 con el objetivo de ayudar al equipo balear a permanecer en Primera División.

Durante su etapa en la isla dirigió 97 partidos de Liga, con 34 victorias, 28 empates y 35 derrotas, para un porcentaje de triunfos del 44.67 por ciento.

Con Mallorca cerró un ciclo de dos temporadas en el que consiguió mantener al equipo en la máxima categoría y alcanzó la final de la Copa del Rey 2023-24, torneo en el que perdió ante Athletic Club en tanda de penales.

Javier Aguirre y el reto del Valencia

El Valencia será el séptimo club español de Javier Aguirre en LaLiga. El mexicano regresará a una competición donde acumula 549 partidos dirigidos, experiencia en equipos con distintos objetivos y etapas marcadas por peleas por la permanencia, clasificación europea y reconstrucciones deportivas.

El conjunto valenciano atraviesa una situación complicada en la temporada 2026-27 y ocupa el penúltimo lugar de la tabla con cuatro puntos después de siete jornadas, por lo que Aguirre tendrá como primera tarea buscar resultados que permitan al equipo salir de la zona baja de la clasificación.

Con su llegada al Valencia, Javier Aguirre volverá a un fútbol donde ya dirigió más partidos que en cualquier otra liga durante su carrera y buscará ampliar una historia que comenzó hace 24 años con Osasuna.

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