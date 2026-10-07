¡360 minutos sin gol! Los delanteros mexicanos quedan a deber en la Fecha FIFA

La Selección Mexicana solo marcó dos goles en cuatro partidos amistosos y ninguno fue de sus delanteros, los minutos que preocupan a Rafa Márquez para el duelo ante Jamaica

Armando González, Germán Berterame y Santiago Gimenez sin gol | Imago7

La primera Fecha FIFA de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana terminó con un balance que dejó más dudas que certezas. México disputó cuatro partidos entre septiembre y octubre y no consiguió una sola victoria: empató 1-1 contra Colombia y Perú, perdió 3-0 frente a Estados Unidos y cerró con una derrota 2-0 ante Chile. Dos empates y dos caídas que marcaron el comienzo del nuevo proceso después del Mundial de 2026.

Los siete goles recibidos colocaron a la defensa entre los puntos a corregir, pero el otro gran problema apareció en el área contraria. México únicamente marcó dos goles durante los cuatro encuentros y ninguno fue obra de un delantero. El mediocampista y joya juvenil Gilberto Mora consiguió el tanto frente a Colombia y Víctor Guzmán, defensa central, rescató el empate ante Perú. Después llegaron 180 minutos sin anotaciones frente a Estados Unidos y Chile.

Armando González, Santiago Gimenez y Germán Berterame fueron las tres principales opciones utilizadas por Márquez como centro delantero y ninguno consiguió romper la sequía. Entre los tres acumularon 432 minutos sobre el terreno de juego, repartidos en diferentes encuentros, sin encontrar la portería. El dato deja 360 minutos de fútbol disputados por México sin que alguno de sus ‘9’ pudiera hacerse presente en el marcador.

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Armando González: 156 minutos y ocasiones que no terminaron en gol

La Hormiga González fue el delantero que más minutos acumuló de los tres durante esta ventana, con 156: 74 ante Colombia, 18 frente a Estados Unidos y 64 contra Chile, ya que no tuvo participación ante Perú. Márquez le dio la titularidad en el comienzo de su gestión y el atacante del Olympiacos tuvo oportunidades para responder, especialmente en el empate frente al conjunto colombiano.

Ante Colombia apareció desde los primeros minutos con un cabezazo que terminó en las manos del arquero y posteriormente estuvo muy cerca del gol con otro remate de cabeza que se estrelló en el travesaño. Frente a Chile volvió a iniciar y tuvo una jugada en la que consiguió superar a Lawrence Vigouroux antes de que se señalara fuera de juego, además de un cabezazo desviado antes del descanso. González llegó a la concentración después de un inicio con goles en el fútbol griego y en la Europa League, pero no consiguió trasladar esa producción a los cuatro compromisos del Tri.

Santiago Gimenez: 127 minutos y dos fallas que pesaron ante Estados Unidos

El Bebote terminó la Fecha FIFA con 127 minutos: 29 frente a Perú, 72 contra Estados Unidos y 26 ante Chile. El delantero del Porto no vio minutos en el primer encuentro contra Colombia y ante Perú comenzó desde la banca debido a una sobrecarga muscular que llevó al cuerpo técnico a administrar sus minutos. Santi se fue de esta Fecha FIFA con amargo sabor de boca, ya que su mayor oportunidad para cambiar la historia llegó frente al conjunto estadounidense.

El delantero dispuso de dos ocasiones claras ante Estados Unidos, una de ellas con la portería prácticamente descubierta, pero no consiguió convertir. La falta de definición amplió una sequía que ya acompañaba al atacante antes de esta concentración: su último gol oficial con México sigue siendo el de la final de la Copa Oro 2023 ante Panamá; desde entonces únicamente marcó en amistosos contra Suiza y Corea del Sur durante 2025. Ante Chile entró con el marcador 1-0 y tampoco encontró una oportunidad clara para descontar.

Armando González y Santiago Gimenez cabizbajos | Imago7

Germán Berterame: 149 minutos sin encontrar el área rival

Por su parte, Germán Berterame también recibió oportunidades importantes de Márquez y terminó con 149 minutos: 16 contra Colombia, 61 ante Perú y 72 frente a Chile. Fue titular en los dos últimos partidos en los que comenzó sobre el campo y tampoco logró marcar, por lo que cerró la concentración sin poder aprovechar la competencia abierta por el puesto de centro delantero. Ante Perú fue la principal referencia ofensiva durante poco más de una hora, pero el tanto mexicano terminó llegando mediante el cabezazo de Víctor Guzmán.

La falta de gol ya era un tema para Berterame antes del cierre de la gira. Previo al encuentro contra Chile reconoció que la presión afecta a los atacantes: “El 9 tiene esas ganas de hacer un gol, en lo personal juega mucho la ansiedad”. También defendió el trabajo que realizan fuera del área, pero admitió que tanto él como Gimenez y González buscaban terminar con la sequía. El objetivo no se cumplió y los tres terminaron la ventana internacional en blanco.

México extrañó los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones

La falta de contundencia también puso en perspectiva dos ausencias importantes para Rafael Márquez. Raúl Jiménez y Julián Quiñones no estuvieron disponibles por problemas físicos: Jiménez quedó fuera por una lesión en la rodilla, mientras que Quiñones sufrió una molestia muscular. Ambos habían sido dos de los principales referentes ofensivos de México durante el Mundial de 2026.

Entre los dos marcaron seis goles durante la Copa del Mundo: cuatro de Quiñones y dos de Jiménez, una producción que México no encontró durante esta Fecha FIFA. Con Jamaica como siguiente rival, Márquez tendrá que resolver una competencia en la que Armando González, Santiago Gimenez y Germán Berterame recibieron minutos, pero ninguno consiguió dar el argumento que más pesa para un centro delantero: el gol.

Jamaica será el primer rival oficial de la Selección Mexicana en la era de Rafael Márquez, cuando ambos equipos se enfrenten en los cuartos de final de la Concacaf Nations League durante la Fecha FIFA de noviembre. La eliminatoria se disputará a ida y vuelta: el primer partido será en Kingston y la vuelta en el Estadio Monterrey, con un boleto al Final Four de marzo de 2027 en juego. Concacaf todavía no confirma los días y horarios específicos, aunque los encuentros podrían celebrarse entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026.