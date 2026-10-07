Infantino condena los actos racistas denunciados por Surinam en el partido ante Guatemala

El encuentro, disputado el lunes 5 de octubre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, tuvo una interrupción durante el segundo tiempo.

El fuerte mensaje de Gianni Infantino | Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los incidentes ocurridos durante el partido entre Guatemala y Surinam por la última jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026. El dirigente rechazó los actos denunciados por la selección visitante y manifestó su respaldo a los futbolistas surinameses.

El encuentro, disputado el lunes 5 de octubre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, tuvo una interrupción durante el segundo tiempo. El conflicto se produjo después de la expulsión de Richonell Margaret, quien reaccionó contra un sector de la afición guatemalteca y posteriormente aseguró haber recibido insultos racistas desde las tribunas.

Los jugadores de Surinam permanecieron varios minutos reunidos y evaluaron abandonar el terreno de juego. Finalmente, el partido pudo continuar y Guatemala consiguió la victoria por 1-0 gracias al gol de Matthew Evans en el tiempo añadido, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final.

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Gianni Infantino condenó lo ocurrido en Guatemala

Tras el encuentro, Infantino utilizó sus redes sociales para fijar la posición de la FIFA. “No hay lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación en el futbol. El abuso racista dirigido a los jugadores de Surinam durante el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf de anoche en Guatemala es absolutamente inaceptable”, expresó.

El presidente del organismo también remarcó el respaldo hacia quienes sufren situaciones discriminatorias dentro del fútbol. “Todos en la FIFA, el Panel de la Voz de los Jugadores y toda la comunidad futbolística apoyan firmemente a cualquier jugador, entrenador, árbitro, aficionado o participante en un partido de fútbol que haya experimentado racismo o cualquier otra forma de discriminación”, añadió.

Infantino también señaló que la entidad continuará acompañando a la federación surinamesa. “Continuaremos ofreciendo nuestro apoyo inequívoco a la Asociación de Futbol de Surinam para garantizar que existan fuertes medidas disuasorias y se tomen acciones para erradicar el racismo y la discriminación de nuestro deporte”, afirmó.

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El episodio se suma a otro antecedente reciente sufrido por Surinam. En septiembre de 2025, futbolistas de esa selección denunciaron insultos y gestos discriminatorios durante un encuentro como visitantes frente a El Salvador por las Eliminatorias Mundialistas.

En aquella oportunidad, la denuncia presentada por la Federación de Surinam derivó en una investigación y posteriormente en sanciones contra la federación salvadoreña. Ahora, tras las declaraciones de Infantino, el foco queda puesto en las medidas que puedan adoptar los organismos correspondientes luego de lo sucedido durante el partido entre Guatemala y Surinam.

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