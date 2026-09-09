Rating Colombia del 8 de septiembre de 2026, según CNC: MasterChef Celebrity vuelve a dar la pelea

¿Cuál fue el programa más visto en Colombia? Revisa el rating, las cifras de audiencia y el desempeño de las principales producciones de televisión.

Masterchef Celebrity sigue en el top 3 | Canal RCN.

La televisión colombiana volvió a tener una jornada de alta competencia por el liderazgo del rating, con los principales canales nacionales disputándose la atención de los televidentes. En una nueva medición, las producciones más vistas del día marcaron diferencias y dejaron movimientos importantes en el listado de los programas con mayor audiencia en el país.

Rating en Colombia del 8 de septiembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 13,43% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,13% Masterchef Celebrity – RCN | 7,68% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 7,27% Pa Seguirte Queriendo – RCN | 6,23% María la Caprichosa – Caracol TV | 6,09% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 5,21% Noticias RCN PRM – RCN | 5,05% Noticias Caracol AM – Caracol TV | 3,83% La Rosa de Guadalupe Parte 1 – RCN | 3,77%

Programación de fútbol para este miércoles, 9 de septiembre de 2026

11:45 a.m. | Barcelona vs Feyernood | Champions League

11:45 a.m. | Sttutgart vs Viking | Champions League

2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético de Madrid | Champions League

2:00 p.m. | Nápoles vs Arsenal | Champions League

2:00 p.m. | PSG vs Slovan Bratislava | Champions League

2:00 p.m. | Sporting vs Galatasaray | Champions League

5:00 p.m. | Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

5:00 p.m. | Santos vs Atlético Mineiro | Copa Sudamericana

6:00 p.m. | América vs Pereira | Copa BetPlay

6:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Inter Bogotá | Copa BetPlay

7:00 p.m. | Once Caldas vs Alianza

7:30 p.m. | Estudiantes vs Corinthians | Copa Libertadores

8:10 p.m. | Pasto vs DIM | Copa BetPlay

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¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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