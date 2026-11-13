Peloteando, en vivo | Viernes 13 de noviembre

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La Selección Mexicana se prepara para enfrentar este sábado a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. En Peloteando analizamos las novedades del equipo dirigido por Rafael Márquez, las opciones para su alineación y los principales retos del Tricolor en este compromiso.

Además, repasamos la actividad de la Fecha FIFA en Europa, con los resultados, protagonistas y partidos más destacados del calendario internacional. También abordamos los cambios en el banquillo de Estados Unidos y sus implicaciones para el futuro de la selección norteamericana.

La NFL, el tenis y el cierre del Dakar 2026 completan nuestra agenda deportiva. Acompáñanos en Peloteando, de lunes a viernes a las 9:00 de la mañana, a través de Claro Sports, con información, análisis, entrevistas y los temas que marcan la actualidad del deporte nacional e internacional.