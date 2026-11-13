América y Chivas, los equipos más afectados por la fecha FIFA de cara al cierre de torneo

Las Águilas y el Guadalajara aportan cinco futbolistas a selecciones mayores, mientras Chivas encabeza la lista general de convocados

Los equipos de la Liga MX con más convocados a la Fecha FIFA | Claro Sports

La fecha FIFA de noviembre representa el último parón internacional antes de la Liguilla del Apertura 2026, y varios equipos de la Liga MX tendrán que preparar el cierre del campeonato sin algunos de sus futbolistas. Chivas encabeza la lista con 14 convocados entre selecciones mayores y juveniles, mientras que América iguala al Guadalajara con cinco jugadores considerados por combinados absolutos.

La actividad internacional se desarrolla del 9 al 17 de noviembre, antes de la jornada 17, programada del 20 al 22 del mismo mes. Los cuartos de final comenzarán el 25 de noviembre, por lo que los equipos clasificados tendrán pocos días para recuperar a sus seleccionados. Existe además un caso particular: Monterrey disputará un partido pendiente contra Querétaro el 14 de noviembre, durante el parón internacional.

América y Chivas encabezan las convocatorias de la Liga MX

América tiene cinco futbolistas llamados a selecciones mayores. Kevin Álvarez, Israel Reyes, Erick Sánchez e Isaías Violante forman parte de la convocatoria de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, mientras que Óscar Perea fue considerado por Colombia. Franco Rossano completa la representación azulcrema con su convocatoria a la selección mexicana sub 23.

A ello se suma la situación de Brian Rodríguez, quien no fue convocado por Uruguay y se encuentra lesionado. El extremo acumula cinco goles y tres asistencias en 11 encuentros del campeonato y se perdió el partido de la jornada 16 contra Pumas. América visitará a Tigres el 21 de noviembre.

Chivas iguala al América con cinco seleccionados absolutos: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado, todos convocados por México. El Guadalajara también aporta ocho jugadores a la sub 20, incluyendo a Hugo Camberos, pieza importante en el esquema de Gabriel Milito, y a Juan Pablo Uribe, futbolista de Tapatío, a la sub 23. Con 14 representantes en total, ningún otro club alcanza su cifra de convocados.

El Rebaño enfrentará a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre, cinco días después de la vuelta de México contra Jamaica, un partido en el que el liderato del torneo podría estar en juego y el desgaste físico podría cobrarle caro a los rojiblancos.

¿Cuáles son los equipos con más convocados a selecciones mayores?

Los equipos con más jugadores convocados para la Fecha FIFA | Claro Sports

Detrás de América y Chivas aparece León, con cuatro jugadores en selecciones absolutas. Cruz Azul, Toluca y Pumas tienen tres cada uno.

Equipo Selección mayor Juveniles Total Chivas 5 9 14 América 5 1 6 Cruz Azul 3 3 6 León 4 1 5 Juárez 1 4 5 Santos Laguna 0 5 5 Toluca 3 1 4 Pumas 3 1 4 Tigres 1 3 4 Atlas 1 3 4 Xolos 2 2 4 Monterrey 2 1 3 Atlante 0 3 3 Pachuca 1 2 3 Puebla 1 2 3 Necaxa 0 2 2 Atlético de San Luis 0 1 1 Total 32 44 76

Toluca, Cruz Azul y Pumas también pierden piezas importantes

Toluca tendrá tres convocados a selecciones mayores: Jesús Gallardo y Alexis Vega con México, además de Federico Viñas con Uruguay. Los Diablos Rojos también aportan a Everardo López a la sub 23. Federico Pereira, inicialmente incluido entre los reservados de Diego Forlán, quedó fuera de la convocatoria definitiva uruguaya del 6 de noviembre. Toluca visitará a Pachuca el 21 de noviembre.

Cruz Azul aporta a Jesús Orozco Chiquete, Erik Lira y Andrés Montaño a la selección absoluta de México. A ellos se suman Emmanuel Ochoa, Ariel Castro y Rogelio González con la sub 23, aunque los dos últimos aparecen registrados como jugadores de Cruz Azul Hidalgo en la convocatoria oficial.

Pumas tendrá tres representantes con selecciones extranjeras: Robert Morales con Paraguay, Pedro Vite con Ecuador y Adalberto Carrasquilla con Panamá. Los universitarios también aportan al portero Pablo Lara a la sub 23 y recibirán al Monterrey el 21 de noviembre para definir su futuro en el Apertura 2026.

León completa el grupo de clubes con mayor participación absoluta. Óscar García fue llamado por México, Rodrigo Echeverría por Chile, Ismael Díaz por Panamá y Daniel Arcila por Colombia. También tiene a Jesús Lara en la sub 23. Por su parte, Xolos aporta a Gilberto Mora con México y Jackson Porozo con Ecuador, además de Yael Padilla e Ian Olvera en categorías juveniles.

Hugo Cuypers, el primer llamado con Bélgica y una baja inmediata para Monterrey

Una de las convocatorias más destacadas corresponde a Hugo Cuypers, delantero de Monterrey que recibió su primera oportunidad con la selección absoluta de Bélgica a los 29 años. El atacante fue llamado por Mark van Bommel para los partidos de UEFA Nations League contra Turquía, el 12 de noviembre, e Italia, el día 15.

Cuypers llegó a Rayados en julio de 2026 y suma seis goles en 13 encuentros del Apertura, incluido un doblete frente a Xolos. Su convocatoria tiene una consecuencia directa: no podrá disputar el partido pendiente contra Querétaro del 14 de noviembre, correspondiente a la jornada 7. El conjunto dirigido por Matías Almeyda tendrá que afrontar ese compromiso sin uno de sus delanteros, mientras que Jesús Corona también está concentrado con México. Además, Carlos Salcedo y Oliver Torres se perderán el partido por suspensión.

El belga explicó que necesitó un viaje de aproximadamente 24 horas para incorporarse a su selección. Monterrey, que también tiene a Iker Fimbres convocado con la sub 23, es el caso de mayor afectación inmediata: mientras los demás equipos preparan el regreso de la Liga MX, Rayados deberá disputar un encuentro de vida o muerte en el parón.

México, Colombia y Uruguay destacan entre las convocatorias internacionales

La Selección Mexicana reúne a 17 futbolistas de Liga MX para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica. Rafael Márquez convocó a cinco jugadores de Chivas, cuatro del América, tres de Cruz Azul, dos de Toluca y uno de León, Monterrey y Xolos. Entre los nombres destacados aparecen Diego Campillo, Santiago Sandoval, Andrés Montaño e Isaías Violante. La ida será el 14 de noviembre en Kingston y la vuelta el 17 en Monterrey.

Colombia tiene tres representantes del campeonato mexicano: Camilo Vargas, del Atlas; Daniel Arcila, del León; y Óscar Perea, del América. Los tres aparecen en la lista de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de noviembre. La Federación Colombiana también confirmó que Vargas y Perea se incorporaron a la concentración el 8 de noviembre en Cali.

Uruguay contará con Federico Viñas, del Toluca, y Rodrigo Aguirre, de Tigres, para enfrentar a Argentina el 13 de noviembre y República Dominicana el día 17. Ambos forman parte de la nómina definitiva de Diego Forlán, de la que quedaron fuera Brian Rodríguez y Federico Pereira.

Las selecciones juveniles también dejan a varios clubes sin futbolistas

Chivas es la base de la selección mexicana sub 20, con ocho de los 21 convocados por Alex Diego para enfrentar a Chile el 13 y 16 de noviembre: Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Leonel Calderón, Diego Covarrubias, Gael García, Samir Inda y Hugo Camberos. El Guadalajara completa sus nueve llamados juveniles con Juan Pablo Uribe, convocado por la sub 23 para la gira por Corea del Sur.

Santos Laguna es el segundo equipo con más futbolistas en categorías inferiores, con cinco: Geovanni Pérez, Luis Gómez y Tahiel Jiménez, pieza clave del primer equipo, en la sub 23; Juan Carlos Echilvestre y Sahiel Cedillo en la sub 20. Juárez tiene cuatro juveniles: Eder López con la sub 23 y Luis Carmona, Iván Cárdenas y Juan Sigala con la sub 20. En ambos casos, la mayoría de las ausencias corresponde a futbolistas que participan en procesos formativos.

La sub 23, dirigida por Eduardo Arce, enfrentará a Corea del Sur el 14 y 17 de noviembre como preparación para los Juegos Panamericanos de 2027. Entre sus convocados también aparecen Iker Fimbres, de Monterrey; Elías Montiel, del Atlas; Yael Padilla, de Xolos; y Everardo López, de Toluca.

Con la fase regular por terminar, el principal riesgo para los equipos no es únicamente la cantidad de convocados, sino su participación en los encuentros internacionales y el tiempo de recuperación. México disputará su último partido el 17 de noviembre y clubes como América, Toluca, Pumas y León volverán a competir el día 21. Chivas y Cruz Azul tendrán un día adicional antes de enfrentarse el 22, mientras que Monterrey será el único de los principales involucrados que jugará durante la fecha FIFA.