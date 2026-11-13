Rating Colombia del 11 de noviembre de 2026, según CNC: ‘¿En qué lío me metí?’ llegó para protagonizar

Todos los detalles, némeros y porcentajes de los sucedido en el país, los encuentra en Claro Sports.

En Que Lio Me Metí Novela/ Caracol TV.

‘¿En qué lío me metí?’, la nueva telenovela de Caracol TV, llegó para instalarse en los hogares colombianos, tras un par de días de lanzamiento, la producción nacional se ha ubicado en el segundo lugar del rating nacional, solamente superada por ‘Yo me llamo’. Consulte todos los detalles de lo sucedido este jueves, 13 de noviembre del 2026 en Claro Sports.

Rating en Colombia del 12 de noviembre de 2026, según CNC

1. Yo me llamo | Canal Caracol | 16.97%

2. ¿En qué lío me metí? | Canal Caracol | 11.64%

3. Noticias Caracol PRM | 11.33%

4. Noticias Caracol MD | 9.47%

5. Noticiero del Senado | Canal Caracol | 8.86%

6. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8.07%

7. Noticias Caracol, avance | 7.48%

8. Ciudad lejana | Canal Caracol | 6.41%

9. Ana de nadie | Canal RCN | 6.03%

10. La rosa de Guadalupe | Canal RCN | 5.78%

Programación de fútbol para el viernes, 13 de noviembre

Países Bajos vs. Grecia | 02:45 p.m. | UEFA Nations League.

Serbia vs. Alemania | 02:45 p.m. | UEFA Nations League.

Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe | 08:30 p.m. | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Claro Sports utiliza diariamente al Centro Nacional de Consultoría (CNC) como su fuente principal, para publicar el rating televisivo, ya que esta compañía es la más precisa en la medición de audiencias. Para obtener estos números, el CNC monitorea cientos de miles de dispositivos en tiempo real mediante un sistema que calcula el puntaje según los cambios de canal, otorgando mayor peso al nuevo programa sintonizado que al contenido visto anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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