Comunicaciones vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones Guastatoya, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Guastatoya se enfrentan por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido importante para dos equipos que atraviesan realidades diferentes. Los Cremas buscarán aprovechar este encuentro para comenzar a salir de la parte baja de la clasificación, mientras que el Pecho Amarillo intentará sumar una nueva victoria para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Comunicaciones llega a la jornada 10 con apenas ocho puntos y ubicado en el décimo lugar de la tabla, luego de conseguir dos victorias, dos empates y cinco derrotas. Los Cremas atraviesan un complicado Apertura 2026 y buscan cambiar su presente bajo la conducción de Roberto Montoya. Tras la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, el entrenador mexicano debutó con una derrota 2-0 frente a Marquense en el Cementos Progreso y posteriormente consiguió un empate 2-2 en su visita a Cobán Imperial.

Por su parte, Guastatoya atraviesa un panorama diferente y ocupa el cuarto puesto con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y tres derrotas. El Pecho Amarillo, dirigido por Martín García, ha tenido un buen comienzo de campeonato y llegará motivado después de vencer 2-1 a Xelajú MC en su última presentación. Ahora buscará aprovechar el difícil momento de los Cremas para sumar en su visita y continuar acercándose a los puestos de liderato del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Guastatoya de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya será el viernes 18 de septiembre a las 23:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Guastatoya hoy

Ni Comunicaciones ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Kevin Grijalva, Elsar Martín, Stheven Robles; Karel Espino, Marco Domínguez, Jonathan Moncada, Dairon Reyes; Dewinder Bradley y Andersson Ortiz. DT: Roberto Montoya.

Guastatoya: Rubén Escobar; José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori; Marlon Sequén, Javier Estrada, Ariel Lon, Carlos Alvarado; Nicolás Lovato, Víctor Ávalos y Bryan Lemus. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Guastatoya:

20 de abril de 2026 | Comunicaciones 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-3 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Guastatoya 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de agosto de 2025 | Comunicaciones 2-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de marzo de 2025 | Comunicaciones 1-3 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

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