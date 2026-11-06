Rating Colombia del 5 de noviembre de 2026, según CNC: ‘Yo Me Llamo’ no tiene techo

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este jueves 5 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

De nuevo, el Canal Caracol pisa fuerte en el escalafón de programas con mayor audiencia. ‘Yo Me Llamo’, el famoso espacio musical, picó en punta y ya está a punto de superar el 17% de porcentaje en audiencia. Por su parte, MasterChef Celebrity se ve algo más estancado en la parte media del top 10. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating de este jueves.

Rating en Colombia del 5 de noviembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV – 16.85% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 12.53% María La Caprichosa – Caracol TV – 10.79% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 10.11% Noticiero del Senado – Caracol TV – 9.37% MasterChef Celebrity – RCN TV – 8.50% Noticias Caracol (avance) – 8:19% Ciudad Lejana – Caracol TV – 6.58% Ana de Nadie – RCN TV – 6.24% Alas Rotas – Caracol TV – 5.94%

MÁS INFORMACIÓN: Rating Colombia del 4 de noviembre de 2026, según CNC: noviembre tiene nombre

Programación de fútbol para este viernes, 6 de noviembre de 2026

2:30 p.m. | Hamburgo vs Borussia Monchengladbach | Bundesliga.

2:45 p.m. | Venezia vs Udinese | Serie A.

3:00 p.m. | Sevilla vs Alavés | LaLiga.

3:00 p.m. | Everton vs Coventry City | Premier League.

4:00 p.m. | Boca Juniors de Cali vs Envigado | Torneo BetPlay.

6:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Internacional de Bogotá | Liga BetPlay.

8:00 p.m. | Fortaleza vs Independiente Medellín | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos, los cuales realizan sus propias mediciones. Ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que emite a diario cuáles son los espacios de mayor preferencia en el país.

El CNC cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación que va de la mano con la acción de cambiar de programa. Esto le da más valor al espacio sintonizado que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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