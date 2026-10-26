Deportes Tolima toca fondo: ¿qué hay detrás de su crisis deportiva?

El ‘Pijao’ ya suma nueve partidos sin conocer la victoria. La derrota ante el colero Pasto provocó el rechazo de la afición.

Deportes Tolima en crisis | Vizzor

El Deportes Tolima, aunque sigue vivo de cara a una eventual clasificación, no deja de preocupar por su caída libre. Los ‘Pijaos’, frecuentes protagonistas en cuadrangulares y fases finales de la Liga, penden de un hilo si quieren salvar el año. Después de la salida de Lucas González, estratega que firmó un buen primer semestre por su campaña en Libertadores, parece que no quedan muchas señales de esa versión.

La caída 0-1 ante Deportivo Pasto, que venía siendo el colero del campeonato, desató un mar de abucheos en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Con ese saldo negativo, dejó ir una oportunidad inmejorable de instalarse entre los ocho mejores y cortar una terrible sequía de juegos sin ganar. Solo está a un punto de Once Caldas, inquilino del octavo lugar, pero el nivel deportivo es el principal interrogante.

El gol de Enrique Serje bloqueó a los ‘Pijaos’. Salvo chispazos individuales en el segundo tiempo, no logró romper el muro defensivo de la escuadra dirigida por Diego Merino. Ya son tres derrotas consecutivas por Liga, nueve en total sin sumar un triunfo. Encima se suman las eliminaciones en Copa, Libertadores, la destitución de un entrenador y la indisciplina en el camerino.

Los problemas internos del Deportes Tolima

Muchos líos van más allá de la pelota. Se han vislumbrado dificultades en la interna del ‘Pijao’, tanto por el malestar de los hinchas como el comportamiento de los jugadores. Apenas llegó Luis Fernando Suárez, casos de indisciplina sacudieron al plantel, por lo que cuatro hombres fueron sancionados: Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Kelvin Flórez y Jorge Cabezas Hurtado.

Para sumarle al tema, la crisis de seguridad encendió las alarmas. Uno de los duelos como local, ante Cúcuta Deportivo, tuvo que disputarse a puerta cerrada por cuenta de amenazas al grupo de jugadores, así como al cuerpo técnico en ese entonces liderado por Sebastián Oliveros y directivos. Ese rechazo no ha mermado; todo lo contrario, ya que los hinchas parecen estar más furiosos por los malos resultados.

En caída libre

Nada fluye en el campo de juego. De hecho Tolima perdió bien ante Pasto, a pesar de que tuvo más la pelota y registró más llegadas. La toma de decisiones no es la mejor, y ni se diga las falencias en sector defensivo que le han costado puntos significativos a la escuadra de Luis Fernando Suárez.

El ‘Vinotinto y Oro’ viene dejando puntos en el camino por situaciones puntuales. Así pasó en las dos caídas recientes fuera de casa (Jaguares y Águilas), donde perdió en los últimos minutos y demostró falta de concentración en tramos clave. No ocurrió de ese modo ante Pasto, ya que el gol fue a media hora, pero nuevamente los errores siguen pasando factura y costando puntos.

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¿Nómina bien conformada?

En la radiografía del semestre, con sus eliminaciones y la racha negativa, la dirigencia encabezada por César Camargo ha sido fuertemente criticada. Algunos hinchas sostienen que es el peor equipo de los últimos años. Sus criterios de contratación fueron la manzana de la discordia, puesto que casi ningún refuerzo le dio el salto de calidad al ‘Pijao’.

Mientras que la huella del fallecido exsenador Gabriel Camargo marcó a los hinchas del Tolima, en la época más ganadora del club en su historia, la gestión actual no es producto de elogios, especialmente por la actual campaña. Las acciones de cambio no surtieron el efecto deseado.

Al Tolima le quedan tres partidos para mostrar rebeldía y clasificarse contra pronósticos. Por ahora, con 20 puntos, le restan nueve por disputar en dos visitas (Pereira y Deportivo Cali) y un duelo como local (Millonarios). Matemáticamente está muy vivo, gracias a la irregularidad de sus rivales directos, pero no hay garantías futbolísticas para lograr la sacudida deseada.

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