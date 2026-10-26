Luis Díaz arriba a Londres para la gala del Balón de Oro

Después de una gran temporada con el Bayern Munich, en la que levantó 3 títulos, el colombiano dirá presente en la gala.

Luis Díaz con el Bayern | Foto: REUTERS

Luis Fernando Díaz está superando una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, tras haber jugado solamente 22 minutos en el empate entre Bayern Munich y Arsenal en UEFA Champions League en el Allianz Arena, el colombiano se perdió el triunfo del los ‘bávaros’ ante Friburgo por Bundesliga de este domingo 25 de octubre.

Mientras el guajiro se recupera de esta lesión, ya se encuentra en Londres, Inglaterra para la celebración del Balón de Oro 2026, al cual está nominado y espera representar al país de la mejor manera. El extremo llegó junto a sus compañeros del Bayern Munich Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Lennart Karl.

🚨🎯 EXCL VIDEO | FC Bayern have arrived in London for the Ballon d’Or ceremony.



Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano and Lennart Karl have landed.



Klara Bühl is also there, alongside Bayern president Herbert Hainer and CEO Jan-Christian Dreesen.… — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 26, 2026

Lejos de pensar que Luis Díaz sea un candidato fuerte para quedarse con la corona en Inglaterra, es importante que un futbolista colombiano se encuentra en estas importantes celebraciones, mucho más después de la gran temporada que hizo con el Bayern Munich, en la que levantaron títulos en 3 de los 4 campeonatos que disputaron.

En la previa de la gala en tierras londinenses el grupo de investigación del Observatorio de Fútbol del CIES, realizó una evaluación de los futbolistas que están nominados al Balón de Oro, entregó su ranking, en el cual se encuentra el español Lamine Yamal como el ganador, en cuanto a ‘Lucho’ sería 23 en el escalafón final.

CIES Luis Díaz.

¿Cómo fue la temporada 2025/26 de Luis Díaz con Bayern Munich?

Luis Díaz arribó al Bayern Munich después que el cuadro alemán desembolsara 70 millones de euros al Liverpool por las habilidades del colombiano. El ex-Junior de Barranquilla no decepcionó, poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo de Vincent Kompany, a tal punto que se volvió titular y pieza clave del equipo.

Partidos: 51.

51. Goles: 26.

26. Asistencias: 23.

23. Tarjetas amarillas: 8.

8. Expulsiones: 1.

1. Minutos: 4.060.

Campeón de la Bundesliga, Supercopa de Alemania y Copa de Alemania.

Jugó semifinales de UEFA Champions League.

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