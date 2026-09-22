¡James Rodríguez es duda contra Millonarios! Atlético Nacional enciende alarmas por su estado de salud

Lucas González, director técnico del cuadro Verdolaga, fue quien dejó pendiente su convocatoria para el partido.

James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. – Vizzor Image.

Desde hace más de una semana, hay mucha atención al estado de salud de los jugadores de Atlético Nacional y Millonarios, con miras al partidos que estarán jugando el próximo jueves por la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Cada futbolista que ha tenido un inconveniente reciente es duda para aparecer en la convocatoria y ahora las alertas saltan en el cuadro Verdolaga por James Rodríguez.

Quien puso en duda su participación en el clásico fue Lucas González, director técnico del cuadro Verdolaga. En medio de un diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el estratega comentó el trabajo de adaptación que se viene haciendo con el centrocampista ofensivo. No obstante, al momento de hablar del duelo frente al Embajador, comentó sobre unos percances de salud que ha tenido.

Análisis de James

“Estoy muy contento de que James haya venido a formar parte de este gran equipo que estamos construyendo. Él es un gran jugador de equipo. Su carrera la ha construido principalmente por marcar diferencia cuando tiene la pelota en los pies. También nos va a ayudar cuando no tengamos la pelota, así no tenga la misma capacidad para recuperar que otros jugadores. Va atener responsabilidades que va a cumplir“.

Estado físico

“Yo creo que nos falta, es normal. El último partido que había jugado fue con la Selección Colombia en el Mundial. Él venía entrenando con su preparador físico. En condición física, está bien en cuanto a peso y porcentaje de grasa. No tiene ninguna molesta muscular, que es importante para un jugador de 35 años. El mejor James lo vamos a ver cuando tome ritmo de competencia“.

Su relación con el ’10’

“A James lo conozco de cuando estaba en el Rayo Vallecano. Nosotros salimos de Argentina y viajamos a visitar a algunos entrenadores que conozco. Lo conocí en Madrid y luego estuvimos en una de sus concentraciones en Sevilla. Él ha tenido a varios de los mejores entrenadores del mundo y sentimos el fútbol igual. Cuando se abrió la posibilidad, yo le dije al presidente del club que era el jugador más importante de la historia de Colombia y que era un privilegio contar con él“.

Ritmo de competencia

“Estos tiempos los estamos haciendo con James, pero se hacen con todos los jugadores que vienen de lesión o de un tiempo sin competir. La idea es que el tercer partido juegue unos 60 minutos. Cuando vaya cuatro o cinco partidos, miraremos la posibilidad de que juegue los 90“.

Es duda frente a Millonarios

“Alguna duda tengo todavía. Este partido (contra Llaneros) terminó un poco incómodo desde el punto de vista de salud. No sé si será un virus, pero hoy no ha entrenado al 100 % con nosotros. Hablé con él y me dice que se siente bien para jugar. Esperaremos a mañana para ver cómo amanece y, si está listo, lo veremos desde el inicio. Esa decisión la tomaremos mañana“.

Te puede interesar