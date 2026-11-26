Los rojinegros necesitan remontar dos goles de desventaja ante los Diablos Rojos para conseguir su boleto a las semifinales

¿Qué necesitan Atlas y Toluca para avanzar a semifinales? | Claro Sports

Atlas necesita una remontada para seguir con vida en la Liguilla. Los rojinegros recibirán al Toluca este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión a través de Canal 5, TUDN, ViX y LayvTime, así como en el minuto a minuto de Claro Sports. Los escarlatas llegan con una ventaja de 2-0 en el marcador global, aunque a los tapatíos les basta con igualar la eliminatoria para avanzar a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general.

El conjunto dirigido por Hernán Crespo no logró reflejar sus oportunidades en el marcador durante su visita al Estadio Nemesio Diez. Florián Monzón encontró las redes, pero su anotación fue invalidada por fuera de juego, mientras que Kevin Zenón también generó peligro sobre la portería defendida por Luis García. El panorama se complicó en el segundo tiempo, cuando Adonis Frías cometió una infracción sobre Paulinho que derivó en un penal tras la intervención del VAR. Además, Milton Valenzuela abandonó el encuentro por una lesión muscular, por lo que su participación en la vuelta está en duda.

Por su parte, el Toluca dio el primer paso hacia las semifinales gracias a un doblete de Helinho, quien abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área y amplió la ventaja desde el manchón penal. Los Diablos Rojos incluso estuvieron cerca de conseguir una tercera anotación con Paulinho, quien estrelló un remate en el travesaño. El resultado llegó en medio del anuncio de Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien dejará la dirección técnica del conjunto mexiquense al finalizar el Apertura 2026 y su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA, por lo que buscará cerrar su etapa en la institución con otro campeonato.

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del Atlas vs Toluca, cuartos de final Liga MX

El partido de vuelta entre Atlas y Toluca se disputará este sábado 28 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Los rojinegros terminaron la fase regular en la cuarta posición con 28 puntos, mientras que los escarlatas ocuparon el quinto puesto con 27 unidades. Por lo tanto, Atlas necesita ganar por una diferencia de dos o más goles para clasificar, mientras que al Toluca le sirve cualquier victoria, empate o incluso una derrota por la mínima diferencia.

ESTO NO SE ACABA HASTA QUE SE ACABA. ❤️🖤



Nos quedan 90 minutos en casa y una Fiel que nunca deja de creer.



¡JUNTOS HASTA EL FINAL!@GrupoBerel #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/f6V0FTEWrB — Atlas FC (@AtlasFC) November 26, 2026

Alineaciones probables del Atlas vs Toluca para el partido de los cuartos de final del Apertura 2026

Hernán Crespo podría realizar modificaciones en su formación inicial ante la necesidad de marcar al menos dos goles y la posible ausencia de Milton Valenzuela, cuyo lugar podría ser ocupado por Jorge Rodríguez. Por su parte, Antonio Mohamed tendría la posibilidad de mantener la base del equipo que consiguió la victoria en la ida, con Helinho, Alexis Vega y Paulinho como principales referencias ofensivas. Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del encuentro.

Atlas: Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Manuel Capasso, Adonis Frías, Jorge Rodríguez, Édgar Zaldívar, Aldo Rocha, Elías Montiel, Kevin Zenón, Luís Esteves y Florián Monzón.

Toluca: Luis García, Santiago Simón, Bruno Méndez, Luan García, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho, Alexis Vega y Paulinho

¿Dónde ver en vivo el Atlas vs Toluca, partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura? TV y online

Los aficionados podrán seguir en vivo el partido entre Atlas y Toluca a través de Canal 5 en televisión abierta y TUDN en televisión de paga, mientras que las opciones para disfrutar del encuentro por internet serán ViX y LayvTime. Además, en Claro Sports podrás consultar el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, los goles, las jugadas más destacadas y el resultado final de la eliminatoria que definirá a uno de los semifinalistas del fútbol mexicano.

El sábado por el pase a semis 🔥



Pesó el INFIERNO en la ida 🤩@calientesports pic.twitter.com/qonKu1A3Q3 — Toluca FC (@TolucaFC) November 26, 2026

Antecedentes y últimos resultados del Atlas vs Toluca en la Liga MX

El historial reciente favorece a los Diablos Rojos, que registran tres victorias y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos ante Atlas. Durante la fase regular del Apertura 2026, el conjunto mexiquense se impuso por 5-2 en el Estadio Nemesio Diez, mientras que los rojinegros no consiguen una victoria frente a los escarlatas desde abril de 2022. En aquella ocasión, el equipo tapatío ganó 4-2 como visitante, un resultado con una diferencia de goles que ahora necesita repetir en Guadalajara para conseguir su clasificación. Últimos cinco enfrentamientos entre Atlas y Toluca:

Apertura 2026 | Cuartos de final, ida: Toluca 2-0 Atlas.

Toluca 2-0 Atlas. Apertura 2026 | Jornada 8: Toluca 5-2 Atlas.

Toluca 5-2 Atlas. Clausura 2026 | Jornada 11: Toluca 1-1 Atlas.

Toluca 1-1 Atlas. Apertura 2025 | Jornada 16: Atlas 0-0 Toluca.

Atlas 0-0 Toluca. Clausura 2025 | Jornada 15: Atlas 2-3 Toluca.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de vuelta de los cuartos de final?

De acuerdo con los mercados combinados publicados por Caliente, el escenario con la cuota más baja contempla una victoria del Toluca o un empate, acompañado de más de 1.5 goles en el partido, con un momio de -450. Por su parte, la combinación de una victoria del Atlas o un empate con más de 1.5 anotaciones presenta una cuota de +270. Estos mercados consideran tanto el resultado de los 90 minutos como la cantidad de goles registrados en el encuentro. Momios del Atlas vs Toluca en Caliente: doble oportunidad y total de goles:

Toluca o empate y menos de 1.5 goles: +650 (7.50).

+650 (7.50). Atlas o Toluca y menos de 1.5 goles: +850 (9.50).

+850 (9.50). Atlas o empate y menos de 1.5 goles: +1000 (11.00).

+1000 (11.00). Toluca o empate y más de 1.5 goles: -450 (1.222).

-450 (1.222). Atlas o Toluca y más de 1.5 goles: -334 (1.30).

-334 (1.30). Atlas o empate y más de 1.5 goles: +270 (3.70).

La necesidad del Atlas de recuperar la desventaja podría propiciar un encuentro con oportunidades en ambas porterías, especialmente si el conjunto rojinegro adelanta sus líneas desde los primeros minutos. Toluca llega con una ventaja de dos anotaciones y siete goles marcados ante los tapatíos en el presente torneo. Los momios pueden modificarse antes del silbatazo inicial y, al tratarse de mercados combinados, no permiten determinar por separado al favorito para ganar el partido de vuelta.