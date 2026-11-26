León y Cruz Azul jugarán este jueves 26 de noviembre el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 en territorio esmeralda

El Estadio León recibe la Liguilla del Apertura 2026 | Imago7

Cruz Azul iniciará su camino en el Estadio León en su intento por defender la corona del torneo pasado. El equipo de la Máquina Cementera disputará el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 ante el conjunto esmeralda este jueves 26 de noviembre, en un recinto que trae buenos recuerdos a los aficionados celestes, ya que fue el mismo escenario donde pusieron fin a la maldición que los perseguía al conquistar el título del Invierno 1997.

El equipo que dirige Joel Huiqui se coronó en el pasado Clausura 2026 y, en este Apertura 2026, pese a atravesar un bache futbolístico durante una parte del torneo regular, al final logró clasificarse en el segundo puesto, a solo un punto de las Chivas del Guadalajara. Su posición en la tabla le permite tener ventaja sobre León en caso de un empate global; sin embargo, el reto no será nada sencillo, debido a que los bicampeones escasean en la historia del fútbol mexicano.

La Máquina Cementera sabe lo que significa ganar en territorio de los Panzas Verdes. Una de las imágenes más recordadas de la Liga MX es aquella celebración de Carlos Hermosillo tras marcar el gol de oro desde los once pasos, anotación que le dio a la institución celeste la octava corona de su historia. La victoria no fue nada sencilla, pues León, dirigido por el chileno Carlos Reinoso, llegaba como superlíder general con 32 puntos, mientras que el Cruz Azul de Luis Fernando Tena se presentaba como sublíder, a solo una unidad de distancia. Un panorama que reflejaba lo cerrada que era la disputa por el título.

La presión sobre el equipo celeste estaba al límite, pues acumulaba 17 años sin títulos, una carga importante para uno de los clubes con mayor afición en el país. El Estadio Nou Camp parecía ser el escenario ideal, ya que Cruz Azul había conquistado su primer título profesional tres décadas antes en ese mismo territorio.

El conjunto esmeralda llegó a la final tras superar a los Toros Neza en los cuartos de final y al América en las semifinales, luego de remontar la serie. Por su parte, los celestes dejaron en el camino al Atlas y al Atlante. La final del Invierno 1997 fue una de esas series que se disputaron al límite, con roces, expulsiones y emociones hasta el último instante. Todo comenzó el 4 de diciembre en el Estadio Azul, donde La Máquina dio el primer golpe con un penalti de Benjamín Galindo al minuto 53, suficiente para llevarse una ventaja de 1-0. León perdió la cabeza por momentos y terminó con nueve hombres tras las expulsiones de Edgardo Prátola y Alberto ‘Guamerú’ García, además de la salida de su técnico, Carlos Reinoso. La historia tuvo un segundo capítulo tres días después en el Nou Camp, donde La Fiera se negó a entregar la final y encontró en Missael Espinoza el gol que emparejó el marcador global. La tensión no dio tregua y las tarjetas rojas también aparecieron para Flavio Davino y Guadalupe Castañeda, por lo que ninguno de los dos equipos pudo terminar la serie con once jugadores.

El partido de vuelta quedó marcado por una de las escenas más dramáticas en la historia del fútbol mexicano. Durante el primer tiempo extra, bajo el formato de gol de oro, Carlos Hermosillo, quien ingresó de cambio pese a tener dos costillas fracturadas, disputó un balón aéreo dentro del área y recibió una fuerte patada en el rostro por parte del guardameta Ángel David Comizzo. La acción provocó una hemorragia en el delantero, pero el árbitro Arturo Brizio señaló penalti al minuto 101 sin expulsar al portero argentino. Con el rostro y la camiseta ensangrentados, Hermosillo tomó el balón y ejecutó la pena máxima hacia el costado derecho de Comizzo para sellar el 2-1 global y darle a Cruz Azul su octavo título de Liga MX, una conquista que puso fin a una larga espera.

Desde aquella final del Invierno 1997 hasta la fecha, Cruz Azul ha ganado cuatro partidos de Liguilla frente a León, mientras que los Panzas Verdes apenas suman un triunfo. Además, se registran tres empates entre ambos clubes. La Máquina Cementera ha marcado 13 goles, mientras que los esmeraldas acumulan 11 tantos a favor. Los cuartos de final del Apertura 2026 representan una nueva oportunidad para que cualquiera de los dos equipos modifique la balanza en este historial.

Partidos de Liguilla entre Cruz Azul y León en torneos cortos