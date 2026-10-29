Franco Colapinto se rinde ante Checo Pérez por sus 300 Grandes Premios: “Era el ‘argentino’ que no teníamos en la F1”

El piloto argentino de Alpine habló en exclusiva para Claro Sports por W Radio sobre su admiración por Checo Pérez, su amistad y el significado de correr en México

Franco Colapinto, en exclusiva con Claro Sports en W Radio | Claro Sports

El piloto mexicano, Sergio Pérez está por alcanzar los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 y Franco Colapinto compartió la influencia que ha tenido en su carrera. En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, el piloto argentino de la escudería Alpine habló de lo bien que lo han recibido en México y recordó que creció siguiendo las actuaciones de Checo, a quien consideraba su representante en la máxima categoría del automovilismo ante la ausencia de pilotos argentinos. Además, mencionó la amistad que mantienen, los consejos que recibe del mexicano, su conexión con la afición latinoamericana y los desafíos técnicos que enfrentará este fin de semana en el Gran Premio de México 2026.

Colapinto reconoció que el Gran Premio de México ocupa un lugar especial en su calendario, pues lo considera la carrera más cercana a su país y una oportunidad para sentirse local. El argentino destacó el ambiente que se vive en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el apoyo que recibe tanto de aficionados mexicanos como de sus compatriotas: “Es definitivamente el más cercano a casa que tenemos y feliz de estar acá en México. Siempre lo digo, pero es la carrera del año que más espero, que cuando empiece la temporada es esa carrera que espero que llegue, que disfruto mucho. Es una carrera que salta de lo normal. Los fanáticos y la cultura mexicana es algo único y que todo el paddock de la Fórmula 1 en realidad disfruta mucho, pero yo en especial es la carrera de casa que no tengo”.

El piloto de Alpine aseguró que su relación con México comenzó desde pequeño y expresó su deseo de conseguir un resultado que corresponda al respaldo de los aficionados: “Es un país que disfruto mucho desde muy chiquito y que tengo muchas ganas de salir a pista mañana, tener un buen fin de semana, vamos a intentar laburar bien con el equipo”, comentó Colapinto, quien también señaló que será fundamental trabajar con el equipo para recuperar el ritmo competitivo durante el fin de semana.

Franco Colapinto reconoce a Checo Pérez como su ídolo

Al ser cuestionado sobre los 300 Grandes Premios que Checo Pérez cumplirá en México, Colapinto recordó la admiración que sentía por el mexicano cuando todavía no tenía la oportunidad de competir en la Fórmula 1: “De Checo, te puedo decir de todo de Checo. A ver, para mí fue mi gran ídolo y le tenía una admiración muy muy grande, le tengo. O sea, desde muy chiquito yo crecí viéndolo a él correr en Fórmula 1, competir contra Fernando, contra Lewis, pero era el argentino que no teníamos en la Fórmula 1″.

El piloto de 23 años explicó que Pérez se convirtió en el piloto al que seguía cada fin de semana, principalmente porque representaba a Latinoamérica en una categoría en la que Argentina no tenía un competidor: “Checo era el piloto que siempre bancaba, que empujaba, quería que le vaya bien, era mi ídolo de chiquito y un poco al final con el que crecí en la Fórmula 1 y en el deporte. Era nuestro piloto (en Argentina) también porque era el latino, era el más cercano a nosotros y no teníamos un piloto argentino que bancar. Yo no tuve a ese argentino que empujar y tenía a Checo”, expresó, al recordar los años en los que veía competir al mexicano frente a figuras como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

La admiración terminó por convertirse en una relación personal cuando Colapinto debutó en la máxima categoría en 2024, confesando que el mexicano es su principal amigo dentro de la Fórmula 1 y una de las personas a las que recurre cuando necesita orientación: “Es al final mi único amigo, mi gran amigo de la Fórmula 1 al que siempre voy, le pido un consejo, hablamos constantemente y siempre me estuvo bancando desde que entré en el 2024. Es una locura, era mi ídolo de chiquito y hoy en día poder estar compitiendo con él”, aseguró durante la conversación con Claro Sports.

Colapinto también recordó la ausencia del mexicano durante la temporada 2025 y celebró su regreso con Cadillac en 2026: “Lo extrañé mucho el año pasado y feliz de tenerlo de vuelta este 2026 y por unos cuantos años más escuché esta mañana que se renovó el contrato, así que feliz”. Finalmente, expresó su deseo de compartir más temporadas con él e incluso verlo competir en su país: “Ojalá que tengamos muchos años más de Checo en la Fórmula 1 y ojalá que pueda ir a correr a Argentina también que le van a dar mucho mucho amor allá también”.

Franco Colapinto y Checo Pérez | Reuters

México y Argentina, unidos por Checo Pérez y Franco Colapinto

Más allá de la competencia, el piloto argentino considera que la Fórmula 1 ha permitido fortalecer la relación entre las aficiones de México y Argentina, principalmente por el apoyo que ambos países brindan a sus pilotos. El argentino recordó su primera experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante 2024 y destacó el recibimiento que tuvo junto al respaldo hacia Checo: “Me sorprendió la unión entre los argentinos, los mexicanos, la unión con Checo. Creo que es siempre de apreciar, que un deporte como la Fórmula 1 pueda juntar dos países que capaz en otros deportes al revés, son contra total, el odio es permanente y acá para nosotros es un orgullo total, poder juntar al final a México y Argentina que tanto amamos, que tanto nos representan en un deporte que amamos también, como la Fórmula 1″.

En el aspecto deportivo, Colapinto sabe que las condiciones del Autódromo Hermanos Rodríguez representarán un reto para los monoplazas de 2026, especialmente por la altitud de la Ciudad de México, por lo que los equipos deberán encontrar la mejor manera de administrar la energía y aprovechar el funcionamiento de los motores: “Hay que ver qué turbo de cada equipo es mejor, porque creo que el turbo que pueda mantener la velocidad más alta es el que va a aprovechar mejor la batería a lo largo de la vuelta”. También advirtió que el sobrecalentamiento de los neumáticos y la menor carga aerodinámica serán factores importantes durante el fin de semana: “Es un circuito que sale de la normalidad. Es una pista que si bien hicimos ya unas cuantas carreras, 18, 19 carreras, llegamos a un circuito totalmente distinto, a una altitud que no conocemos, que no sabemos cómo va a responder el auto.

El argentino agregó que la adaptación al circuito será fundamental, pues no participará en la primera sesión de entrenamientos libres y tendrá que recuperar tiempo durante la segunda práctica: “La FP1, así que no tengo ese primer contacto con la pista, pero vamos a trabajar mucho en la FP2 para recuperar el tiempo perdido y llegar bien a la Quali”, explicó, al señalar que el equipo deberá analizar rápidamente el comportamiento del monoplaza ante las condiciones del trazado mexicano.

Colapinto recuerda cómo se vive el GP de México desde el estadio

Uno de los recuerdos que Colapinto conserva de su primera participación en México ocurrió durante la vuelta de formación de 2024, cuando ingresó a la zona del estadio y escuchó a los aficionados desde el interior de su monoplaza. El argentino explicó que, debido al casco, los auriculares y el ruido del motor, normalmente solo puede escuchar las indicaciones de su ingeniero, pero aquella ocasión fue diferente: “Se escuchaba la gente de afuera, algo único. Y es en el único lugar que me pasó, es algo diferente y algo único que viví acá y siempre lo cuento porque fue una experiencia linda que no lo había vivido en ningún otro lado”.

El piloto reiteró que esta experiencia es una de las razones por las que considera al Gran Premio de México como su carrera de casa, pese a no disputarse en Argentina: “Se siente como la carrera de casa y un fin de semana realmente único y diferente a las demás carreras del año, así que ojalá que sea un buen fin”. Con ese recuerdo y el respaldo de los aficionados mexicanos, Colapinto afrontará una nueva participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también compartirá pista con Checo Pérez, el piloto al que siguió desde su infancia y que hoy considera su gran amigo en la Fórmula 1.