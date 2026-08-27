¡Se plantan! Atlético de Madrid ratifica que no venderá a Julián Álvarez al Barcelona

El club colchonero ratificó que no negociará con los azulgranas, mientras el delantero cumplió su segundo día sin entrenarse debido a una indisposición

El Consejo aseguró que no habrá negocaciones con los culés | Claro Sports

El futuro de Julián Álvarez volvió a ocupar la agenda del Atlético de Madrid. El Consejo de Administración respaldó por unanimidad la decisión de no negociar su traspaso con el Barcelona, pese al interés expresado por el club catalán y al deseo del delantero de cambiar de equipo durante el mercado de verano.

La postura institucional coincidió con la segunda ausencia consecutiva del atacante en los entrenamientos. El Atlético atribuyó la situación a una “indisposición”, aunque el escenario abrió dudas sobre su participación ante el Sevilla y sobre la manera en que se resolverá su futuro antes del cierre del periodo de transferencias.

Respaldo unánime del Consejo de Administración a la estrategia del club.



No se negociará el traspaso de Julián Alvarez al FC Barcelona.



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El Consejo del Atlético respalda la decisión de no negociar con el Barcelona

El Atlético publicó un comunicado para informar que todos los integrantes de su Consejo de Administración apoyan la estrategia adoptada por la dirección. La medida no impide escuchar propuestas de otros equipos, pero descarta cualquier conversación con el Barcelona por Julián Álvarez.

En el documento, el club madrileño explicó que mantiene su disposición para participar en las operaciones propias del mercado, siempre que exista una relación basada en la ética, el profesionalismo y el respeto entre las instituciones. Sin embargo, considera que el Barcelona no cumplió con esos requisitos durante sus intentos por contratar al futbolista.

“Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación”, señaló el Atlético sobre una posible transferencia al equipo azulgrana. La frase ratifica una posición que la directiva había comunicado después de las declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien reconoció el interés de su equipo y pidió que la oferta fuera tomada en cuenta.

El respaldo incluye a los representantes de Apollo Global Management y Ares Capital Corporation, además de Miguel Ángel Gil Marín, Enrique Cerezo y David Villa, entre otros integrantes de la estructura institucional. De esta manera, la negativa no corresponde únicamente a una decisión de Gil Marín, sino a una postura asumida por todo el Consejo de Administración.

El Atlético también dirigió parte de su mensaje hacia Julián Álvarez. La institución confía en que el jugador comprenda la resolución y vuelva a concentrarse en el trabajo del equipo. La directiva recordó que el delantero ha contribuido al cumplimiento de los objetivos deportivos durante las dos temporadas que lleva con la camiseta rojiblanca.

La determinación cierra, al menos desde la posición del club, la posibilidad de que el argentino llegue al Barcelona mediante una negociación directa. El atacante tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y su cláusula de rescisión está fijada en 500 millones de euros, por lo que el conjunto catalán necesitaría un cambio en la postura rojiblanca para avanzar por la vía de un acuerdo.

Julián Álvarez cumple dos días sin entrenarse con el Atlético

Mientras la directiva difundió su comunicado, Julián Álvarez volvió a quedar fuera de la práctica del primer equipo por segundo día consecutivo. El club explicó que la ausencia se debe a una indisposición y que sus servicios médicos mantienen contacto con el futbolista para determinar cuándo podrá reincorporarse.

El argentino tampoco participó en la sesión del miércoles. Su ausencia ocurre durante la preparación del partido contra el Sevilla, programado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. A dos días del encuentro, el Atlético no ha confirmado si el delantero estará disponible para formar parte de la convocatoria de Diego Simeone.

La situación adquirió otra dimensión por el momento en el que se produjo. Álvarez regresó recientemente a la actividad después de disputar el Mundial 2026 con la selección argentina y recibió abucheos de un sector de la afición durante el partido contra el Villarreal. Su intención de salir del Atlético y el interés del Barcelona han marcado la relación entre el jugador, la directiva y parte de los seguidores.

El presidente azulgrana, Joan Laporta, había asegurado que la propuesta de su club continuaba vigente en caso de que el Atlético aceptara vender. También sostuvo que existía disposición del jugador para incorporarse al Barcelona. Desde Madrid, sin embargo, negaron que las condiciones institucionales permitieran abrir conversaciones y acusaron al club catalán de afectar su planificación deportiva y su imagen.

La ausencia de Álvarez tampoco permite establecer que exista una medida de presión vinculada con su futuro. La versión oficial mantiene que el atacante atraviesa una indisposición, por lo que cualquier interpretación diferente no cuenta hasta ahora con una confirmación del jugador, su entorno o la institución.

Con el mercado cerca de su cierre, el Atlético separó dos asuntos: no negociará con el Barcelona, pero espera recuperar a Julián Álvarez para que vuelva a trabajar bajo las órdenes de Simeone o convencerlo de ser vendido a otro destino fuera de España, con Arsenal tocando la puerta. Su participación contra el Sevilla dependerá de su evolución, mientras la directiva mantiene cerrada la vía que podía llevarlo al equipo azulgrana.

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