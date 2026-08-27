Tim Curry: ¿Dónde ver The Rocky Horror Picture Show, Mi Pobre Angelito 2 y sus películas más famosas?

El actor falleció el miércoles 26 de agosto a los 80 años, su representante, quien confirmó que murió en su casa en Los Ángeles

¿Dónde ver las películas de Tim Curry? | Reuters

Tim Curry marcó una etapa del cine y la televisión con personajes que permanecerán en la memoria del público. Tras confirmarse su muerte a los 80 años, sus interpretaciones en películas como ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘It’ y ‘Mi Pobre Angelito 2’ volvieron a ser buscadas por sus seguidores en México.

El actor británico tuvo una trayectoria de más de cinco décadas en cine, televisión y teatro. Aunque participó en distintos géneros, sus personajes con rasgos particulares lo convirtieron en una figura reconocida por varias generaciones de espectadores.

Tim Curry: estas son las películas más icónicas del actor y dónde verlas

Una de las producciones más recordadas de Tim Curry es ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975), película musical en la que interpretó al doctor Frank-N-Furter. La cinta se convirtió en una obra de referencia dentro del cine de culto y tuvo funciones especiales durante décadas en distintos países. En México puede consultarse su disponibilidad en plataformas digitales como Disney+, aunque la oferta puede cambiar según la región y el catálogo vigente.

Otra de sus apariciones destacadas fue en ‘It’ (1990), miniserie basada en la novela de Stephen King, donde interpretó a Pennywise, el payaso que enfrentaba al grupo de protagonistas. Esta producción televisiva puede encontrarse en servicios digitales de renta o compra, dependiendo de la disponibilidad en México.

Tim Curry también apareció en ‘Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York’ (1992), donde interpretó al señor Hector, el encargado del hotel Plaza donde se desarrolla parte de la historia. La película protagonizada por Macaulay Culkin forma parte del catálogo de Disney+ en México.

Muere Tim Curry a los 80 años | Capturas YT: Elitestback/

Thomas Saave

Dentro de su filmografía también destacan títulos como ‘Annie’ (1982), donde interpretó a ‘Rooster Hannigan’; ‘Clue’ (1985), conocida en Latinoamérica como ‘Entre navajas y secretos’, y ‘La caza del Octubre Rojo’ (1990), producciones que forman parte de una carrera con participaciones en distintos géneros cinematográficos.

Además de sus trabajos en cine, Curry tuvo presencia en televisión con proyectos como ‘The Wild Thornberrys’, donde prestó su voz para el personaje Nigel Thornberry, y otras producciones que ampliaron su trayectoria como actor de doblaje e intérprete.

La disponibilidad de sus películas puede variar entre plataformas de streaming, servicios de renta digital y compra en línea. En México, los catálogos de servicios como Disney+, Prime Video, Max y otras plataformas se actualizan constantemente, por lo que se recomienda revisar cada título antes de contratar o rentar contenido.

¿Quién era Tim Curry y de qué murió el actor de culto?

Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra. Inició su carrera principalmente en el teatro antes de llegar al cine, donde consiguió reconocimiento internacional con su papel como Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, estrenada en 1975.

A lo largo de su carrera participó en películas, series de televisión y proyectos de doblaje. Entre sus personajes más conocidos estuvieron Pennywise en ‘It’, el señor Hector en ‘Mi Pobre Angelito 2’ y el cardenal Richelieu en ‘Los Tres Mosqueteros’ de 1993.

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que afectó su movilidad. Después de ese episodio continuó trabajando principalmente en proyectos de voz y apariciones especiales.

El actor falleció a los 80 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que murió en su casa en Los Ángeles. Hasta el momento de la confirmación no se dieron a conocer detalles adicionales sobre la causa de muerte.

Te puede interesar: