América de Cali muestra su inconformismo a Dimayor por no permitirle ingreso de hinchas para el partido vs Deportivo Pasto

América de Cali busca revertir prohibición de público para el duelo contra Deportivo Pasto tras incidentes previos.

Jugadores del América de Cali en actos protocolarios | Vizzor Image

Este lunes 14 de septiembre América de Cali recibe al Deportivo Pasto por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II, esto en le Pascual Guerrero. Dicho encuentro será el último de la jornada y se estaba a la espera de saber si podía haber acceso el público, pues recordemos que el cuadro ‘Escarlata’ tiene una sanción vigente por cumplir por lo que pasó en el juego contra Independiente Santa Fe.

Recordemos que las hinchadas de ambas instituciones estuvieron involucradas en hechos de violencia, razón por la cual tanto autoridades locales como la Dimayor les impusieron castigos. Una de ellas es que para ese juego con el ‘Volcánico’ la ‘Mechita’ debe jugar a puerta cerrada, algo que se estableció en una reciente resolución que emitió la entidad hace unos días.

América pasó un recurso para ver si la entidad le permitía el ingreso de público al estadio, respuesta que fue negativa por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Ante ello, el club emitió un comunicado en el cual expresa su inconformidad por esa situación, además de dejar claro que continuará tomando medidas para que fallen a su favor.

En el texto se evidencia que el ‘Escarlata’ quedó con preocupación por esa determinación de la Dimayor, aunque deja claro que respeta las decisiones que involucran a su equipo y en general a los demás. Sin embargo, se da a entender que en otros casos sí se han reducido las sanciones y por eso se pide una nueva revisión para ver si es posible tener público ese día.

Rechazo de nuevo a los actos de violencia

Por otra parte, América condenó lo que sucedió en ese partido contra Santa Fe, que es la raíz de esa sanción. “Quien utiliza nuestros colores para ejercer violencia no representa al América de Cali ni a su afición y por el contrario, perjudica directamente al Club, afecta a miles de aficionados y atenta contra los valores que deben caracterizar al fútbol“.

El comunicado cierra con un mensaje para su afición, principalmente para aquellos que se han comportado mal dentro de los escenarios deportivos. “Amar a América también significa cuidarlo. No podemos permitir que el comportamiento irresponsable de unos pocos termine perjudicando a una institución que ya enfrenta múltiples dificultades y a miles de personas que viven el fútbol de manera sana, responsable y en paz”.

Por ahora queda esperar que ese nuevo recurso que va a enviar el América tenga una respuesta positiva por parte del Comité Disciplinario de Dimayor, pues de ese visto bueno depende que pueda entrar público. Lo que pide el club es que se habiliten las otras tribunas menos occidental, ya que esa sí está cerrada por las consecuencias del terremoto y las afectaciones a la infraestructura de los alrededores de ese sector.

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