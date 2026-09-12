Sebastián Vegas se disculpa tras su expulsión en el Pumas y León: “Caí en provocaciones”

El defensa de León reconoció su error después de ser expulsado por el altercado registrado al finalizar el partido en Ciudad Universitaria

Sebastián Vegas se disculpa por la expulsión | Imago 7

El partido entre Pumas y León terminó con una escena que se extendió más allá del silbatazo final. Después de la victoria del conjunto universitario en el Estadio Olímpico Universitario, jugadores de ambos equipos protagonizaron un pleito que derivó en una expulsión.

Uno de los involucrados fue Sebastián Vegas, defensa de León, quien no tuvo participación dentro del terreno de juego durante el encuentro, pero intervino en la discusión entre los futbolistas. El chileno recibió la tarjeta roja por su participación en el altercado.

Horas después de lo ocurrido, Vegas utilizó sus redes sociales para referirse al episodio y ofreció una disculpa a la afición de León por la acción que provocó su expulsión. “Quiero pedir una disculpa sincera por lo ocurrido ayer al final del partido. Cometí un error al caer en provocaciones y recibir esa expulsión”, escribió el defensor en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

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La situación ocurrió después de que Rodrigo Echeverría e Israel Luna tuvieron un enfrentamiento tras el cierre del encuentro. El intercambio entre ambos futbolistas generó la reacción de integrantes de los dos equipos, quienes se acercaron a la zona donde se presentó la discusión.

Sebastián Vegas se discupa por expulsión | Instagram

Durante el momento de tensión, Vegas intervino y tuvo contacto con Robert Morales, delantero de Pumas, acción que fue sancionada por el cuerpo arbitral con la tarjeta roja. El zaguero terminó como el único jugador expulsado tras la revisión de los acontecimientos.

El jugador de León también hizo referencia a la responsabilidad que implica representar al club y señaló que debe mantener una conducta acorde dentro y fuera de la cancha. “Mi compromiso es representar con respeto a este club y a este escudo dentro o fuera de la cancha. ¡Gracias por el apoyo siempre!”, agregó el futbolista chileno.

Con su mensaje, Vegas cerró su postura sobre lo ocurrido en el Olímpico Universitario, mientras León espera conocer las posibles consecuencias disciplinarias derivadas de los incidentes registrados al finalizar el encuentro ante Pumas.

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