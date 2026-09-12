Jhon Lucumí ve el vaso ‘medio lleno’ tras el Mundial: “No fuimos inferiores a nadie”

El zaguero central de la Juventus augura títulos para la ‘Tricolor’ en este nuevo ciclo después de la Copa del Mundo.

Jhon Lucumí, jugador de Colombia | Reuters.

La Selección Colombia se quedó sin dar el salto de calidad en la Copa del Mundo. El cuadro ‘Tricolor’ se quedó a una tanda de penales de igualar su mejor presentación, rozando los cuartos de final que no pudieron ser ante el ímpetu de Suiza. Sin duda, una eliminación muy dolorosa para la hinchada y el grupo de jugadores.

Quedó la sensación de que mucho más podía hacerse en la última edición orbital. De todos modos, los futbolistas tampoco ven un parte tan negativo después de lo que ocurrió. Uno de ellos es Jhon Lucumí, flamante refuerzo de la Juventus que empezó a aportar de entrada con categoría en la zona posterior.

Jhon Lucumí revive lo que pasó en el Mundial

En diálogo con el VBAR de Caracol Radio, Lucumí señaló que no todo es malo para la Selección Colombia por esa eliminación. Destacó algunos aspectos de lo que mostró el onceno cafetero durante los cinco partidos que jugó. De todos modos, sí aclaró que hay un 50/50 por no cumplir con la responsabilidad de llegar más adelante.

“Decir que fue positivo puede sonar a que somos mediocres o nos conformamos con lo que pasó, pero no es así. Fue positivo y a la vez no, porque el objetivo no era llegar ahí. Si miramos el juego, la Selección nunca fue inferior a nadie. Siempre tratamos de ir adelante y ser protagonistas en cada partido”, indicó frente al rendimiento de Colombia en el Mundial.

“Se hicieron cosas muy positivas, pero queda la sensación de que no era lo que queríamos ni lo que estábamos buscando. Nos vimos bien y lo que le pasaba a la gente nos pasaba a nosotros, que era pensar que estábamos para mucho más. (…) Es una sensación 50/50 porque el objetivo no se logró, pero en muchos aspectos se lograron cosas positivas”, complementó.

La eliminación ante Suiza y lo que se viene

En palabras de Lucumí, la eliminación contra Suiza dejó claro el mensaje de que todo es muy parejo en un Mundial. Si bien por el nombre se pensaba que la ‘Tricolor’ podía ser favorita, el tema de la preparación no deja de ser fundamental. Para él, los que están arriba deben prepararse el doble y así sucedió con el cuadro europeo, con años de trabajo y que no podía llegar más lejos por pequeños detalles.

Sin embargo, el panorama de Lucumí es alentador. “Cada vez estamos mucho más cerca de conseguir un título. Creo que vamos por muy buen camino. Si ves años atrás, cada vez la gente habla más de ganar títulos y si lo hacen es porque tenemos los fundamentos para lograrlo. Siguen saliendo muy buenos jugadores de mucha calidad, pero toa dejarlos hacer su proceso, que estén tranquilos para que puedan desarrollar ese fútbol de otras partes en la Selección”, enfatizó.

Las próximas fechas FIFA ya están a la vuelta de la esquina. El onceno cafetero, dirigido por Lorenzo, tendrá tres partidos amistosos ante México (26 de sept), Paraguay (2 de oct) y Perú (6 de oct). Será cuestión de días para saber de la primera convocatoria post Copa del Mundo.

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