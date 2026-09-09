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Sporting de Portugal vs Galatasaray en vivo la UEFA Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 9 de septiembre

Publicado por Redacción Claro Sports

Los Leones enfrentan la responsabilidad de ser locales ante un cuadro turco que tiene bastante historia en la competición.

Sporting de Portugal y Galatasaray se miden en Lisboa.
Sporting de Portugal y Galatasaray se miden en Lisboa.

¿A qué hora juegan Sporting de Portugal vs Galatasaray hoy, 9 de septiembre en Champions League 2026-27?

El juego se llevará a cabo en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa y el pitazo inicial se dará a las 8:00 p.m. locales. El cambio horario para los territorios del continente americano exige una resta, según el país.

México: 1:00 p.m.
Colombia: 2:00 p.m.
Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.
Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.
Argentina: 4:00 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de Champions League 2026-27?

No hay una sola cadena que transmita para toda América. Eso hace necesario que cada persona revise la información de las guías de programación en los cableoperadores y servicios de streaming listados a continuación.

México: TNT Sports y Max.
Colombia: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.
Centroamérica: Disney+.
Argentina: ESPN y Disney+.

Alineaciones de Sporting de Portugal vs Galatasaray, al momento

Sporting de Portugal: Rui Silva; Vaginnidis, Inacio, Quaresma, Maxi Araújo; Doumbia, Sergi Altimira, Zalazar; Catamo, Luis Suárez  y Luis Guilherme.

Galatasaray: Çakir; Sallai, Dávinson Sánchez, Elmali, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira, Batrakov; Sané, Yilmaz y Akgun.

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