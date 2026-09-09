Sporting de Portugal vs Galatasaray en vivo la UEFA Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 9 de septiembre

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de Champions League 2026-27?

No hay una sola cadena que transmita para toda América. Eso hace necesario que cada persona revise la información de las guías de programación en los cableoperadores y servicios de streaming listados a continuación.

México: TNT Sports y Max.

Colombia: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.

Centroamérica: Disney+.

Argentina: ESPN y Disney+.