Napoli vs Arsenal, en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 9 de septiembre

Napoli vs Arsenal en vivo

La UEFA Champions League comienza su fase de liga con un duelo entre Napoli y Arsenal, dos equipos que se enfrentarán este miércoles 9 de septiembre en el Estadio Diego Armando Maradona. El conjunto italiano buscará iniciar con una victoria ante su afición, mientras que los Gunners comenzarán su camino europeo después de una temporadaen la que se quedaron cerca de conquistar el torneo.

Napoli llega a esta nueva campaña europea después de terminar como subcampeón de la Serie A la temporada pasada. Ahora, con Massimiliano Allegri como entrenador, el equipo italiano buscará cambiar la dinámica y comenzar con un resultado que le permita afrontar de mejor manera la fase de liga.

Del otro lado estará un Arsenal que conquistó la Premier League y disputó la final de la Champions League 2025/26, donde perdió ante el Barcelona en la tanda de penaltis. El equipo dirigido por Mikel Arteta vuelve a la competencia con el objetivo de buscar nuevamente el título europeo. Sigue toda la acción de Napoli vs Arsenal en nuestro minuto a minuto de Claro Sports.