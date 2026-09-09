El Viking causa sensación en la champions por su extraño modelo: ¡Tienen dos entrenadores!

El equipo noruego vuelve a la Liga de Campeones por primera vez desde la 92/93 de la mano de Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen

Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen, los dos técnicos del Viking | Reuters

El Viking dista de estar entre los clubes más populares de la Champions, pero el equipo noruego tiene una de las historias más peculiares. No solo estuvieron a punto de desaparecer hace menos de una década, sino que utilizan un modelo pocas veces visto en el fútbol: tener dos entrenadores.

El equipo nórdico es dirigido desde 2021 Bjarte Lunde Aarsheim y Morten Jensen, tomando el puesto de una leyenda del club, Bjarne Berntsen. Lograron calificar a la UEFA Champions League por segunda ocasión en su historia y primera desde la temporada 1992/93, en un cambio radical del club en apenas una década.

De estar al borde de la bancarrota a la Champions

En 2017, el Viking descendió de la Primera división de su país, la Eliteserien. Un golpe serio porque habían invertido en fichajes, pero en lugar de traer títulos, el club quedó al borde de la bancarrota, pero llegaron inversores de última hora para iniciar una nueva etapa para el equipo de Stavanger.

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Estar lejos de la élite del fútbol de Noruega llevó a cambios en toda la organización, enfocándose en la cantera y dejando ir a los extranjeros que habían fichado, sin mayor éxito, en los años previos. Estuvieron un año en la Segunda división y volvieron a la Eliteserien para la temporada 18/19.

El equipo fue quinto en su primer año de vuelta en la élite y terminaron quintos, además de que ganaron la Copa. En la 19/20 terminaron sextos y decidieron tomar la decisión poco popular de reemplazar a Berntsen con la dupla de Aarsheim y Jensen, quienes eran asistentes del club.

¿Por qué el Viking tiene dos entrenadores?

Eirik Bjørnø, CEO del equipo desde 2020, explicó las razones por las que optó por promover a la dupla de Aarsheim y Jensen. El primero jugó para el Viking entre 1993 y 2005, mientras que Jensen fue canterano del club aunque no llegó al profesionalismo.

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Ser ‘gente del club’ fue un plus para la decisión de darles el puesto compartido, además de que sus estilos de dirección son complementarios y tener la capacidad de dejar a un costado el ego por el bien del grupo.

“Siempre digo, quizá como una broma, que no se lo recomiendo a nadie, pero para nosotros ha sido la combinación perfecta“, declaró Bjorno a The Guardian en 2025. “Tienen personalidades muy diferentes, pero comparten la misma idea de fútbol y liderazgo. Se complementan muy bien”.

Los resultados han sido positivos, salvo un desliz en la 20/21, en que terminaron en el lugar 11. Han terminado terceros en dos temporadas y en 2025 consiguieron su primera liga noruega desde 1991. Han disputado las fases previas de la Conference y la Europa League, pero el ser monarcas de su torneo les permitió meterse a las rondas previas de la Champions, eliminando al Dinamo Zagreb para acceder a la fase de liga esta temporada.

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