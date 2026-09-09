Estrela Amadora vs Braga en vivo: horario y dónde ver la jornada 3 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes
Ambos equipos llegan invictos a su partido pendiente de la tercera fecha, con Leandro Antonetti y Pau Víctor como referentes ofensivos
La Primeira Liga de Portugal 2026-27 tendrá este jueves 10 de septiembre un partido pendiente de la jornada 3 entre Estrela Amadora y Braga. El encuentro se disputará en el Estádio José Gomes, en Amadora, a partir de las 13:15 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.
Los dos equipos llegan sin conocer la derrota en el torneo. Braga ocupa el sexto lugar con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, mientras Estrela Amadora marcha noveno con seis unidades, después de una victoria y tres empates. El conjunto visitante, además, tiene dos partidos menos respecto al líder Porto.
¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Estrela Amadora vs Braga por la jornada 3 de la Liga de Portugal 2026?
El partido se jugará este jueves 10 de septiembre en el Estádio José Gomes, inmueble ubicado en Amadora, Portugal, con capacidad para 9,288 espectadores y cuya inauguración se produjo en 1957. Las acciones comenzarán a las 13:15 horas, tiempo del centro de México.
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Braga llegará después de vencer 1-2 al Alverca, mientras que Estrela Amadora viene de empatar 2-2 frente al Famalicao. En el arranque del campeonato, el equipo local suma nueve goles a favor y ocho en contra, mientras Braga registra cinco anotaciones y tres recibidas.
¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?
El encuentro entre Estrela Amadora y Braga se podrá seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports, como parte de la cobertura de la Primeira Liga 2026-27. La transmisión estará disponible para aficionados de México y otros países de Latinoamérica.
Claro Sports cuenta con los derechos para transmitir partidos del fútbol portugués durante la temporada en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Antecedentes del Estrela Amadora vs Braga en la Liga de Portugal
Los últimos dos enfrentamientos terminaron empatados. En mayo pasado igualaron 2-2, después de que el partido llegara 1-1 al minuto 89. Pau Víctor marcó por el Braga de penalti al 90, pero Stefan Lekovic consiguió el empate para Estrela Amadora en el 90+6.
Antes de ese resultado, ambos clubes empataron 3-3 en enero de 2026. La última victoria del Braga se produjo en enero de 2025, por 0-1, y anteriormente también se registraron un 1-1 en agosto de 2024, un 3-0 para Braga en marzo de 2024 y un 2-4 para el conjunto visitante en septiembre de 2023.
¿Quién es el favorito para ganar la jornada 3 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios
Braga aparece como favorito en las apuestas. En Caliente MX, el triunfo del conjunto visitante tiene un momio de -143, mientras que la victoria del Estrela Amadora está en +410 y el empate en +265. Estas cifras corresponden a las cuotas disponibles antes del partido.
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En el plano individual, Leandro Antonetti es el principal referente ofensivo del Estrela Amadora con cuatro goles en cuatro partidos, mientras que Pau Víctor suma tres anotaciones en el mismo número de encuentros con Braga. Ambos registran un promedio de al menos un gol por partido en este inicio de temporada.