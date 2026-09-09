Armando González protagoniza las portadas en Grecia tras su doblete: “La Hormiga desplegó las alas”

La prensa griega colocó al mexicano entre los protagonistas después de participar en los tres goles del Olympiacos frente al Volos

Armando ‘Hormiga’ González comienza a hacerse un espacio dentro y fuera de la cancha en Grecia. El delantero mexicano fue uno de los protagonistas de las portadas deportivas de este miércoles después de marcar su primer doblete en el fútbol europeo durante la victoria 3-2 del Olympiacos frente al Volos NFC, correspondiente a la jornada 2 de la Copa de Grecia.

La actuación del exjugador de Chivas encontró eco inmediato en los diarios griegos. “La Hormiga desplegó las alas”, fue uno de los encabezados dedicados al mexicano, mientras otras publicaciones recurrieron a frases como “Sirvieron tequila y ron”, “La fiesta terminó con angustia” y “¡Golazos de autor!” para contar el triunfo del conjunto de El Pireo y la participación de González.

La Hormiga González acapara portadas en Grecia | gazzetta.gr

El atacante ya había generado peligro antes de abrir el marcador. Al minuto 30 recibió un servicio largo, controló la pelota y buscó superar al guardameta, quien alcanzó a detener su disparo. Once minutos después encontró recompensa tras un tiro de esquina: una intervención del portero dejó el balón dentro del área chica y González reaccionó para marcar el 1-0.

La Hormiga volvió a aparecer al minuto 50. El mexicano atacó un servicio dentro del área y terminó la jugada con un remate de cabeza en palomita que significó el 2-0. Con esa anotación consiguió el primer doblete de su carrera en Europa y elevó a tres su cuenta goleadora desde que llegó al fútbol griego.

Su aportación no terminó frente a la portería. González también intervino en el tercer tanto del Olympiacos al asistir al colombiano Gustavo Puerta para el 3-0. De esta forma, el delantero participó directamente en las tres anotaciones de su equipo antes de abandonar el terreno de juego al minuto 70.

El panorama cambió durante el cierre del encuentro. Volos aprovechó la salida del mexicano y redujo la diferencia con los goles de Matías González, al minuto 78, y Georgios Charalampoglou, al 89. Olympiacos tuvo que defender la ventaja durante los instantes finales para asegurar el triunfo por 3-2, resultado que también explica el titular de la prensa griega: “La fiesta terminó con angustia”.

González acumula ahora tres goles y una asistencia con Olympiacos. Antes del doblete frente al Volos había conseguido su primera anotación ante el AEL Larissa, también en la Copa de Grecia. Sus primeras apariciones comienzan a darle continuidad dentro del ataque del equipo y la respuesta de los periódicos muestra el seguimiento que empieza a generar su llegada desde la Liga MX.

El siguiente compromiso del Olympiacos será el sábado 12 de septiembre ante OFI Creta, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Después llegará otra fecha marcada en el calendario de González: el miércoles 16 recibirá al Jagiellonia Białystok a las 13:00 horas, encuentro de Europa League en el que el mexicano podría disputar sus primeros minutos en una competencia europea de clubes.

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