Augsburgo vs Bayern, en vivo la Bundesliga 2026-27: resultado y goles de la jornada 5
Ambo equipos prometen un buen juego y alta intensidad, pues llegan dentro de la zona de clasificación a competencias continentales.
¿A qué hora inicia Augsburgo vs Bayern hoy, 10 de octubre de 2026?
El encuentro se disputará en el WWK Arena de Augsburgo a partir de las 3:30 p.m. locales. A continuación, los horarios para varios países de América:
- México: 7:30 a.m.
- Colombia: 8:30 a.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 9:30 a.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 7:30 a.m.
- Argentina: 10:30 a.m.
Alineaciones de Augsburgo vs Bayern para la jornada 5, al momento
Augsburgo: Dahmen; Matsima, Bah, Brackelmann; Seol, Massengo, Rieder, Behrens; Fellhauer, Rodrigo Ribeiro e Ibrahimovic;
Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Saibari, Pavlovic; Olise, Kane y Luis Díaz.
¿Dónde ver Augsburgo vs Bayern en vivo? Canales de TV y streaming online
Las señales para ver este encuentro varían según el territorio en el que la persona esté:
- México: Fox.
- Colombia: Disney+.
- Estados Unidos: FuboTV, Peacock, Telemundo y Fandango.
- Centroamérica: OneFootball (internacional).
- Argentina: Disney+.