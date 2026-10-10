AugsburgoBayern de Múnich

Augsburgo vs Bayern, en vivo la Bundesliga 2026-27: resultado y goles de la jornada 5

Publicado por Redacción Claro Sports

Ambo equipos prometen un buen juego y alta intensidad, pues llegan dentro de la zona de clasificación a competencias continentales.

Jugadores de Bayern. - Angelika Warmuth, Reuters.
Jugadores de Bayern. – Angelika Warmuth, Reuters.

¿A qué hora inicia Augsburgo vs Bayern hoy, 10 de octubre de 2026?

El encuentro se disputará en el WWK Arena de Augsburgo a partir de las 3:30 p.m. locales. A continuación, los horarios para varios países de América:

  • México: 7:30 a.m.
  • Colombia: 8:30 a.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 9:30 a.m.
  • Centroamérica (Costa Rica): 7:30 a.m.
  • Argentina: 10:30 a.m.

Alineaciones de Augsburgo vs Bayern para la jornada 5, al momento

Augsburgo: Dahmen; Matsima, Bah, Brackelmann; Seol, Massengo, Rieder, Behrens; Fellhauer, Rodrigo Ribeiro e Ibrahimovic;

Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Saibari, Pavlovic; Olise, Kane y Luis Díaz.

¿Dónde ver Augsburgo vs Bayern en vivo? Canales de TV y streaming online

Las señales para ver este encuentro varían según el territorio en el que la persona esté:

  • México: Fox.
  • Colombia: Disney+.
  • Estados Unidos: FuboTV, Peacock, Telemundo y Fandango.
  • Centroamérica: OneFootball (internacional).
  • Argentina: Disney+.

Te puede interesar

¿Competencia para Luis Díaz? Bayern Munich ya busca un nuevo extremo

Bundesliga

¿Competencia para Luis Díaz? Bayern Munich ya busca un nuevo extremo

Luis Díaz lanza espaldarazo a Harry Kane rumbo al Balón de Oro: "Es magnífico"

Bundesliga

Luis Díaz lanza espaldarazo a Harry Kane rumbo al Balón de Oro: "Es magnífico"

La joya de 16 años con sangre mexicana que se forma en Alemania

Bundesliga

La joya de 16 años con sangre mexicana que se forma en Alemania

En vivoMinuto a minuto