Resultado de MiLoto hoy, 9 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

El tan popular sorteo genera expectativa por la frecuencia con que entrega su acumulado y 17 personas se quedaron a un solo acierto.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La oferta de los juegos de azar en Colombia es variada, pero eso no quiere decir que actividades novedosas estén llegando al mercado constantemente. Para que un sorteo llegue y se gane la confianza generalizada del público, realmente tiene que ofrecer emociones y eso es lo que sucede con MiLoto. La gran frecuencia con la que entrega su acumulado ha terminado por convencer y 17 personas se quedaron a un solo acierto este martes.

Resultado del MiLoto de este martes, 9 de octubre de 2026

Números ganadores: 03 – 07– 24 – 38 – 39.

03 – 07– 24 – 38 – 39. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Dinámica de juego para MiLoto

Este juego consiste en escoger cinco números entre 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. El jugador que logra una coincidencia exacta en su línea se lleva el acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor. Es una dinámica simple y que resulta altamente llamativa.

¿Cómo reclamar premios del MiLoto?

El método a seguir varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños se pueden redimir en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, es recomendado revisar los topes o límites de entrega, ya que de lo contrario, deberá reunir una documentación específica y llevarlo a una oficina autorizada.

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