Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 9 de octubre de 2026

La noche del viernes estuvo cargada de emociones por una variada oferta de premios mayores y secos en los juegos de azar.

Resultados. – Lotería de Medellín.

El fin de semana llegó con grandes emociones en los sorteos de los juegos de azar en Colombia. La noche de este viernes trajo una variada oferta de premios secos y mayores correspondientes a tres loterías principales. Entre ellas, la de Medellín, que entrega uno de los gordos más jugosos de todo el país. Además, los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el territorio cafetero.

Lotería de Medellín

Resultados. – Lotería de Medellín.

Lotería de Santander

Resultados. – Lotería de Santander.

Lotería de Risaralda

Resultados. – Lotería de Risaralda.

Resultados de chances

Astro Luna: 4611 – Capricornio

4611 – Capricornio Dorado Noche: 5570-7

5570-7 Caribeña Noche: 4595-2

4595-2 Sinuano Noche: 8696-4

8696-4 Pick 4: 1197

1197 Pick 3: 097

097 Cafeterito Noche: 1617-5

1617-5 Motilón Noche: 8818

8818 Fantástica Noche: 9852

9852 Culona Noche: 4273

4273 Chontico Noche: 7882-1

7882-1 Paisita Noche: 4342

¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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