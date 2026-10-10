Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 9 de octubre de 2026
La noche del viernes estuvo cargada de emociones por una variada oferta de premios mayores y secos en los juegos de azar.
El fin de semana llegó con grandes emociones en los sorteos de los juegos de azar en Colombia. La noche de este viernes trajo una variada oferta de premios secos y mayores correspondientes a tres loterías principales. Entre ellas, la de Medellín, que entrega uno de los gordos más jugosos de todo el país. Además, los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el territorio cafetero.
Lotería de Medellín
Lotería de Santander
MÁS INFORMACIÓN: Salario mínimo Colombia 2027: los gremios ven posible un alza de hasta 9,5%; ¿en cuánto quedaría?
Lotería de Risaralda
Resultados de chances
- Astro Luna: 4611 – Capricornio
- Dorado Noche: 5570-7
- Caribeña Noche: 4595-2
- Sinuano Noche: 8696-4
- Pick 4: 1197
- Pick 3: 097
- Cafeterito Noche: 1617-5
- Motilón Noche: 8818
- Fantástica Noche: 9852
- Culona Noche: 4273
- Chontico Noche: 7882-1
- Paisita Noche: 4342
¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Salario mínimo en Colombia bajará en 2027? Esto es lo que analiza el Estado
Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.